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Курс долара в Україні підскочив до максимуму за 1,5 місяці

13 квітня, 16:18

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Національний банк оприлюднив вартість американської та європейської валюти на 14 квітня

Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на середу, 14 квітня:

13.0414.04Ззміна
1 долар США27,93 грн28,02 грн + 0,09
1 євро33,28 грн33,32 грн + 0,04
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У порівнянні зі значеннями 13 квітня долар подорожчав на дев'ять копійок і піднявся вище за психологічну позначку в 28 гривень. Цією риси "зелений" сягав вже майже 1,5 місяці – з 2 березня. За тиждень з 7 по 14 квітня гривня ослабла проти американської валюти на 18 копійок. Експерти раніше попереджали, що долар націлився на новий стрибок вгору.

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Курс євро виріс ще на чотири копійки після помітного підвищення відразу на 13 копійок в попередній банківський день.

  • Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
  • За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.
  • Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.
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Нагадаємо, також експерти припускали, що курс гривні може обвалитися восени.

А про те, де можуть підсунути фальшиві гроші і як виявити підробку, дивіться в сюжеті "Сьогодні":

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Джерело: Сьогодні

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