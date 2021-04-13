Курс долара в Україні підскочив до максимуму за 1,5 місяці

Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на середу, 14 квітня:
|13.04
|14.04
|Ззміна
|1 долар США
|27,93 грн
|28,02 грн
|+ 0,09
|1 євро
|33,28 грн
|33,32 грн
|+ 0,04
У порівнянні зі значеннями 13 квітня долар подорожчав на дев'ять копійок і піднявся вище за психологічну позначку в 28 гривень. Цією риси "зелений" сягав вже майже 1,5 місяці – з 2 березня. За тиждень з 7 по 14 квітня гривня ослабла проти американської валюти на 18 копійок. Експерти раніше попереджали, що долар націлився на новий стрибок вгору.
Курс євро виріс ще на чотири копійки після помітного підвищення відразу на 13 копійок в попередній банківський день.
- Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
- За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.
- Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.
Нагадаємо, також експерти припускали, що курс гривні може обвалитися восени.
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