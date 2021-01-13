Курс долара на початку 2021 року: чи є причини для знецінення гривні

Перший квартал 2021 року очікується складним для українців. Головна причина – січневий локдаун. Сайт "Сьогодні" традиційно публікує консенсус-прогноз основних економічних показників у державі на I квартал 2021 року. Про те, яким буде курс долара на початку року – розбиралися експерти сайту "Сьогодні".
Опитані журналістами видання аналітики щодо того, яким буде до кінця березня курс гривні, практично одностайні: в межах 28,5-29 за долар.
Віце-президент із питань економічної політики в Українській спілці промисловців і підприємців Віктор Скаршевський каже:
"Жодних фундаментальних причин для різкої девальвації чи зміцнення обмінного курсу нема. Як і 2020 року, будемо спостерігати валютні гойдалки. Наприклад, грудневий сплеск витрат держбюджету може призвести до посилення девальваційних процесів у січні 2021 року зі поступовим зміцненням гривні до кінця I кварталу. Якщо не буде жодних внутрішніх і зовнішніх шоків, обмінний курс у березні виявиться 28-28,5 грн/дол.".
А керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин додав: протягом I кварталу все залежатиме від того, із яким курсом країна увійде в локдаун і як довго він триватиме.
У цей період експерт очікує стабільну ситуацію на ринку через низьку ділову активність. Але після виходу з локдауну відкладений попит дасться взнаки, тиск на гривню збільшиться, вона почне дешевшати, опустившись до 29 за долар.
Нагадаємо, раніше економісти дали прогноз на скільки зростуть ціни на початку 2021 року .
Більше думок експертів читайте на сайті "Сегодня" в статті: "Що буде з зарплатами, цінами, курсом долара і безробіттям у першому кварталі 2021 року" .
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