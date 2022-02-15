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Курс долара влаштував справжні "гойдалки": що відбувається з гривнею

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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15 лютого, 17:25
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Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 16 лютого
Що відбувається з курсом?
Що відбувається з курсом? / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара та євро до гривні на середу, 16 лютого:

15.0216.02Зміна
1 долар США28,53 грн 28,24 грн -0,29
1 євро32,32 грн 32,02 грн -0,30

Порівняно з курсом НБУ на вівторок, 15 лютого, курс долара впав на 29 копійок, а євро – на 30 копійок.

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Що відбувається на ринку валют?

Як розповів в ефірі "Україна 24" інвестиційний аналітик Сергій Фурса, економічних причин для сильної девальвації гривні немає і стрибки на валютному ринку відбуваються через психологічний фактор.

Йдеться про роздування теми можливого широкомасштабного вторгнення РФ в Україну. Новини на цю тематику впливають на поведінку інвесторів, що й спричиняє стрибки курсу.

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За словами аналітика Roboforex Андрія Гойлова, нерезиденти скоротили свої портфелі українських ОВДП на 13,51 млрд грн – до 79,14 млрд грн з початку року.

Це, безумовно, погано впливає на гривню, а ось на підтримку національної валюти надає негативне сальдо торговельного балансу (різниця між обсягами експорту та імпорту).

Експерт вважає, що цього тижня гривня коливатиметься біля позначки 28,15 грн, а євро, з високою ймовірністю, ослабне до 31,85 грн.

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"Сьогодні" також писали, як ситуація на ринку валют вплине на ринок нерухомості, і розповідаємо, що ще впливає курс долара.

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Цитата дня

Наразі немає економічних причин зростання курсу, є психологічний тиск. Ось зараз є ці побоювання, тому і зростає курс. Чисто на психології.

Цитата на segodnya.ua
Сергій Фурса Інвестиційний банкір
Що буде з доларом?
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?
Долар VS гривня
В якій валюті зберігають гроші українці
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