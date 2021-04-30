Курс долара впав після зростання: курс валют Нацбанку

Національний банк розрахував оновлену вартість української валюти до долара і євро на 30 квітня

Національний банк України (НБУ) розрахував на сьогодні, 30 квітня, такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

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1 долар США – 27,75 грн;

1 євро – 33,64 грн;

10 російських рублів – 3,74 грн.

У порівнянні зі вчорашніми значеннями долар подешевшав на чотири копійки – до мінімального значення з 24 березня. За підсумками тижня – з 23 по 30 квітня – українська валюта все одно зміцнилася проти американської вже на 31 копійку. Як пояснюють експерти, невеликий зростання долара на цьому тижні був ситуативним, і найближчим часом гривні нічого не загрожує.

Євро виріс відразу на 11 копійок після зниження на три копійки в попередній банківський день.

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Вартість 10 російських рублів 30 квітня зросла на дві копійки.

Офіційний курс долара розраховується, виходячи з показників на міжбанківському валютному ринку, але з деяким відставанням.

У четвер, 29 квітня, долар на міжбанку подешевшав на шість копійок в покупці і на п'ять – у продажу. Американська валюта до завершення торгів коштувала 27,72/27,74 грн (купівля/продаж). Євровалюта виросла в ціні на три копійки в покупці і на чотири – в продажу. До закриття євро торгувався на рівні 33,55/33,58 грн (купівля/продаж). Сьогоднішні торги ще не почалися.

Прогнози курсу долара

→ Опитані сайтом "Сьогодні" аналітики одностайні: до початку літа-2021 долар буде коштувати близько 28 грн.

→ У консенсус-прогнозі, який підготувало Мінекономіки, йдеться про очікування середнього курсу за підсумками 2021 року на рівні 27,9 грн/дол. і курсі станом на кінець року 28,2 грн/дол.

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→ У держбюджеті-2021 розрахунки зроблені, виходячи з середнього курсу 29,1 гривні за долар. При цьому і в Мінфіні, і в НБУ неодноразово запевняли: "бюджетний" курс – не прогноз, його слід сприймати виключно як технічний показник.

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→ МВФ в прогнозі економіки України навів такий курс долара до гривні:

2021 рік – 27,98 грн;

2022 рік – 27,61 грн;

2023 рік – 27,59 грн.

→ Аналітики Bank of America вважають, що середньорічний курс в 2021 році складе 27 грн/дол . А ось аналітики S&P Global Ratings не такі оптимістичні, їх прогноз – 29,5 грн на кінець 2021 роки (середньорічний курс не надано).

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Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

А про те, що буде з вкладами українців, якщо приватизують держбанки, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні