Курс долара знову впав – НБУ

Курс долара падає / Фото: Сьогодні
Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на вівторок, 15 червня:
|14.06
|15.06
|зміна
|1 долар США
|27,04 грн
|26,99 грн
|- 0,05
|1 євро
|32,79 грн
|33,70 грн
|- 0,09
У порівнянні зі значеннями 14 червня курс долара впав ще на 5 копійок після зниження на 7 копійок в попередній банківський день. "Зелений" залишився на мінімумі з 14 липня 2020 року, тобто майже за 11 місяців. За тиждень – з 3 по 10 червня – гривня зміцніла по відношенню до американської валюти на 30 копійок.
Курс євро теж знизився. Євровалюта просіла на 9 копійок після падіння на 20 копійок днем раніше.
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- Історичного максимуму офіційного курсу долара – 30,01 грн – бувло досягнуто в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
- За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. 2018 року курс гривні зміцнився на 1,4%, а 2019 року – вже на 14,5%. 2020 року гривня впала до долара на 20%.
- Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.
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