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Курс долара знову впав – НБУ

14 червня 2021 16:03

Денис Беспалов Денис Беспалов

Національний банк оприлюднив оновлену вартість американської та європейської валюти до гривні на 15 червня

Курс долара падає

Курс долара падає / Фото: Сьогодні

Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на вівторок, 15 червня:

14.0615.06зміна
1 долар США27,04 грн26,99 грн - 0,05
1 євро32,79 грн33,70 грн - 0,09
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У порівнянні зі значеннями 14 червня курс долара впав ще на 5 копійок після зниження на 7 копійок в попередній банківський день. "Зелений" залишився на мінімумі з 14 липня 2020 року, тобто майже за 11 місяців. За тиждень – з 3 по 10 червня – гривня зміцніла по відношенню до американської валюти на 30 копійок.

Курс євро теж знизився. Євровалюта просіла на 9 копійок після падіння на 20 копійок днем раніше.

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  • Історичного максимуму офіційного курсу долара – 30,01 грн – бувло досягнуто в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
  • За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. 2018 року курс гривні зміцнився на 1,4%, а 2019 року – вже на 14,5%. 2020 року гривня впала до долара на 20%.
  • Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

А про те, як зміняться пенсії українців на початку липня, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

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