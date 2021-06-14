Курс долара знову впав – НБУ

Національний банк оприлюднив оновлену вартість американської та європейської валюти до гривні на 15 червня

Курс долара падає / Фото: Сьогодні

Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на вівторок, 15 червня:

14.06 15.06 зміна 1 долар США 27,04 грн 26,99 грн - 0,05 1 євро 32,79 грн 33,70 грн - 0,09

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У порівнянні зі значеннями 14 червня курс долара впав ще на 5 копійок після зниження на 7 копійок в попередній банківський день. "Зелений" залишився на мінімумі з 14 липня 2020 року, тобто майже за 11 місяців. За тиждень – з 3 по 10 червня – гривня зміцніла по відношенню до американської валюти на 30 копійок.

Курс євро теж знизився. Євровалюта просіла на 9 копійок після падіння на 20 копійок днем раніше.

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Історичного максимуму офіційного курсу долара – 30,01 грн – бувло досягнуто в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. 2018 року курс гривні зміцнився на 1,4%, а 2019 року – вже на 14,5%. 2020 року гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

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