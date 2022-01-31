Курс долара різко обвалився: чим здивувала гривня в останній день січня

Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 31 січня

До якого курсу готуватись українцям / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на понеділок, 31 січня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

1 долар США – 28,78 грн.;

1 євро – 32,03 грн;

1 злотий – 6,99 грн.;

10 російських рублів – 3,71 грн.

Порівняно з попереднім банківським днем долар подешевшав на 20 копійок, євро впав на 32 копійки. Курс злотого теж опустився, але на 10 копійок, а курс рубля виріс на сім копійок.

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Що було з курсом на міжбанку?

У п'ятницю, 28 січня, долар відкрив торги зі значеннями 28,8500/28,8700 грн, а до завершення скинув 17 копійок у купівлі та продажу і торгувався по 28,68/28,70 грн.

грн, а до завершення скинув 17 копійок у купівлі та продажу і торгувався по Євро почало день з показників 32,1215/32,1438 грн, а до закриття міжбанку подешевшало у купівлі і продажу на 12 копійок – 32,00/32,02 грн.

Що буде з доларом найближчим часом?

Як розповів "Сьогодні" аналітик Roboforex Андрій Гойлов, заява російського МЗС допомогла трохи знизити геополітичну напруженість, однак темпи розпродажів ОВДП залишаються незмінними.

"Наскільки оптимістично налаштовані нерезиденти, стане зрозумілим після аукціону Мінфіну Україна з розміщення ОВДП 1 лютого", – зазначив експерт.

За словами Гойлова, наступного тижня з 31 січня до 4 лютого, динаміка курсу залежатиме від геополітичної обстановки та ситуації на кордонах. Експерт вважає, що найближчим часом долар закріпиться на позначці 28,65 грн, а ось євро ймовірно зросте до 32,45 грн.

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"Сьогодні" раніше писали, що буде з курсом гривні у разі широкомасштабного вторгнення РФ та розповідали, як Україна може стати каталізатором падіння економіки в усьому світі.