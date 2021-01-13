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Курс долара пробив психологічну позначку на міжбанку

13 січня, 12:42

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Чи втримається гривня на цьому рівні, залежить від Нацбанку, кажуть аналітики

Долар 13 січня після зниження офіційного курсу тестує на міжбанку рівень нижче 28 гривень. До цієї психологічної позначки і нижче долар не опускався з середини грудня 2020 року. Зміцнення гривні пов'язане з перевагою пропозиції валюти. А ступінь падіння долара буде залежати від поведінки НБУ, який залишився єдиним сильним покупцем валюти.

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Про це сайту "Сьогодні" розповів керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин.

За даними порталу Minfin, до 12:00 долар торгувався на рівні 27,95/27,97 гривні.

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"Імпортери на ринку пасивні в зв'язку з карантином. Спекулянти грають на очікуваннях зміцнення гривні. При цьому, важливу роль відіграють нерезиденти, які орієнтуються на покупку ОВДП. Напередодні Мінфін на розміщенні держоблігацій залучив 8,9 млрд гривень", – пояснив Шевчишин.

Позитивно на гривню вплинули і новини про продовженні роботи місії МВФ в Україні. За підсумками роботи фахівців фонду буде прийматися рішення про долю другого траншу.

Нагадаємо, за 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. З початку 2020 року гривня впала до долара на 20%.

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долар курс гривня міжбанк курс гривні курс долара валютний ринок Андрій Шевчишин

Джерело: Сьогодні

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