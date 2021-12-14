Курс долара пішов на різкий розворот: що тепер буде із валютою в Україні

Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 15 грудня

НБУ встановив новий курс валют / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара та євро до гривні на середу, 15 грудня:

14.12 15.12 Зміна 1 долар США 26,88 грн 27,0 грн +0,12 1 євро 30,33 грн 30,53 грн +0,20

Порівняно з курсом НБУ на понеділок, 13 грудня, долар подорожчав на 12 копійок, а євро на 20 копійок.

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Що буде з курсом долара далі

Як раніше розповів аналітик Roboforex Андрій Гойлов, цього тижня долар США до гривні продовжить знижуватися до рівня 26,80. Єдина європейська валюта з високою ймовірністю впаде до позначки 30,05.

Експерт прогнозує, що до кінця року долар США до гривні торгуватиметься в ціновому каналі 27,10-27,50 з тенденцією до зміцнення, а євро, найімовірніше, продовжить зміцнення до позначки 31,50.

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" разом з експертами розбирався, куди найвигідніше інвестувати свої кошти у 2022 році.