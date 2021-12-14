Курс долара пішов на різкий розворот: що тепер буде із валютою в Україні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара та євро до гривні на середу, 15 грудня:
|14.12
|15.12
|Зміна
|1 долар США
|26,88 грн
|27,0 грн
|+0,12
|1 євро
|30,33 грн
|30,53 грн
|+0,20
Порівняно з курсом НБУ на понеділок, 13 грудня, долар подорожчав на 12 копійок, а євро на 20 копійок.
Що буде з курсом долара далі
Як раніше розповів аналітик Roboforex Андрій Гойлов, цього тижня долар США до гривні продовжить знижуватися до рівня 26,80. Єдина європейська валюта з високою ймовірністю впаде до позначки 30,05.
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Експерт прогнозує, що до кінця року долар США до гривні торгуватиметься в ціновому каналі 27,10-27,50 з тенденцією до зміцнення, а євро, найімовірніше, продовжить зміцнення до позначки 31,50.
Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" разом з експертами розбирався, куди найвигідніше інвестувати свої кошти у 2022 році.