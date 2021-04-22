Курс долара підскочив до зимового рівня, євро відкотився

Національний банк розрахував оновлену вартість української валюти до долара і євро на 22 квітня

Національний банк України (НБУ) розрахував на сьогодні, 22 квітня, такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

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1 долар США – 28,06 грн;

1 євро – 33,70 грн;

10 російських рублів – 3,65 грн.

Порівняно зі вчорашніми значеннями долар подорожчав на п'ять копійок. Це найвищий курс "зеленого" з 3 лютого. За підсумками останнього тижня – з 15 по 22 квітня – гривня ослабла щодо американської валюти на вісім копійок. Аналітики попереджають, що гривня все ще під тиском.

Курс євро водночас упав на чотири копійки після зростання до максимумів з початку березня.

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Вартість 10 російських рублів 22 квітня фактично не змінилася.

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Офіційний курс долара розраховується на підставі показників на міжбанківському валютному ринку, але з деяким відставанням.

У середу, 21 квітня, долар на міжбанку подорожчав на шість копійок у купівлі й на сім – у продажу. Американська валюта до завершення торгів коштувала 28,07/28,09 грн (купівля/ продаж). Євровалюта впала в ціні на дві копійки у купівлі й на копійку в продажу. До закриття євро торгували на рівні 33,71/33,74 грн (купівля/ продаж). Сьогоднішні торги ще не почалися.

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Прогнози курсу долара

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→ Опитані сайтом "Сьогодні" аналітики одностайні: до початку літа-2 021 долар буде коштувати близько 28 грн.

→ У держбюджеті-2021 розрахунки зроблені з огляду на середній курс 29,1 гривні за долар. Водночас і в Мінфіні, і в НБУ неодноразово запевняли: "бюджетний" курс – не прогноз, його слід сприймати тільки як технічний показник.

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→ МВФ у прогнозі економіки України навів такий курс долара до гривні:

2021 рік – 27,98 грн;

2022 рік – 27,61 грн;

2023 рік – 27,59 грн.

→ Аналітики Bank of America вважають, що середньорічний курс у 2021 році становитиме 27 грн/дол. А от аналітики S&P Global Ratings не такі оптимістичні, їхній прогноз – 29,5 грн на кінець 2021 року (середньорічний курс не надано).

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Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий у лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

А про те, як не помилитися з депозитом, дивіться в сюжеті "Сьогодні":

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