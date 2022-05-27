Курс долара не припиняє зростати: скільки коштує валюта у ПриватБанку, Ощадбанку та ПУМБ

Середній курс продажу долара в українських банках становить 36,6 грн/дол., що дещо вище, ніж напередодні.
Про це свідчать дані спеціалізованого сайту "Мінфін".
Що стосується середнього курсу покупки, то він 27 травня становив 35,5 грн за долар.
Ситуація в окремих банках має такий вигляд:
- ПриватБанк – 36 грн/36,45 грн;
- Ощадбанк – 35,7 грн/36,5 грн;
- Укрексімбанк – 35,5 грн/36,45 грн;
- Райффайзен Банк – 36 грн/36,7 грн;
- ПУМБ – 35 грн/36,5 грн.
Курс долара у банках зрівнявся з євро
У банківських обмінниках середній курс долара зрівнявся з курсом євро.
Згідно з ними, у понеділок, 23 травня, середній курс продажу готівкового долара та євро у банках становить 34 грн, а от курс купівлі відрізняється. Для долара він становить 32,15 грн, а для європейської валюти – 33,75 грн.
Ситуація у банках з доларом така:
- ПриватБанк – 31,5/32,18 грн;
- Ощадбанк – 31,6/32,18 грн;
- Укрексімбанк – 32,0/34,0 грн;
- Райффайзен Банк – 36,0/37,3 грн;
- ПУМБ – 35,0/37,0 грн.
"Сьогодні" раніше писали, що зараз робити з валютою українцям, і розповідали, чому долар на чорному ринку спричинив бунт.