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Курс долара на міжбанку впав до річних мінімумів: що далі

17 травня, 12:03

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Національний банк може вийти на ринок з інтервенцією та викупити надлишки іноземної валюти, вважають аналітики

Долар знову подешевшав

Долар знову подешевшав / Фото: Сьогодні

Долара 17 травня після зниження офіційного курсу Нацбанку коливається на міжбанку поблизу річних мінімумів – 27,57 грн/дол. Безготівковий курс в найближчі час, ймовірно, буде в діапазоні 27,5-27,65 грн/дол. При підході до позначки 27,5 гривень за долар НБУ може вийти на ринок для покупки зайвої валюти. А готівковий долар в банках може скласти 27,7/27,9 грн.

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Про це сайту "Сьогодні" розповіли керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин і старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб.

Гривня втрималась, незважаючи на те, що у першому кварталі 2021 року ВВП України скоротився на 2%.

"Очевидно, що результати падіння економіки пов'язані з карантинними обмеженнями, тому вже закладені в тенденції гривні. Відповідно, у другому кварталі буде відновлення, частина якого сформується низькою базою порівняння... У свою чергу, нерезиденти викупили ОВДП всього на 139 млн гривень, тому говорити про їхню активну позицію поки не доводиться. ЯК наслідок, гривня ще не має таких сильних позицій", – зазначив Шевчишин.

За даними порталу Minfin, торги по долару на міжбанку 17 травня активні з самого ранку, але великих лотів поки майже немає. Проводяться операції за сумами до 500 тисяч доларів за відносної рівноваги попиту та пропозиції.

Курс долара на міжбанку 17 травня

А про те, чому долар подешевшав на початку травня, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

Відео: Сьогодні
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