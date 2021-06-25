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Курс долара на міжбанку: ринок розгубився перед довгими вихідними

25 червня 2021 11:54

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Попит на іноземну валюту виріс. В тому числі, цьому посприяли настрою імпортерів

Валютному ринку неспокійно

Валютному ринку неспокійно / Фото: Сьогодні

Долар 25 червня після зростання за офіційним курсом знаходиться на міжбанку в широкому спреді 27,45-27,6 грн. Активна позиція Національного банку (НБУ) напередодні показала, що регулятор має намір стримувати ослаблення гривні і чекає повернення торгів у діапазон 27,25-27,5 грн/дол. Однак валютний ринок, швидше за все, увійде в довгі вихідні на максимальному значенні з цього діапазону – 27,5 грн/дол.

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Про це сайту "Сьогодні" розповів керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин.

"На ринку спостерігається деяка розгубленість, гравці стежать за діями нерезидентів, які задають тон торгам. Пауза останніх днів привела до ослаблення гривні, і підштовхнула спекулянтів до покупок валюти. Перед вихідними частина спекулятивних позицій буде закрита", – вважає експерт.

Негативом для ринку стала корекція цін на зернові на світових ринках при високих цінах на нафту та газ.

"Побоюючись зростання цін, імпортери прагнуть зробити закупівлі. Отже, формуються ризики для ослаблення експортної виручки при високих витратах на імпорт", – пояснив Шевчишин.

Курс долара на міжбанку 25 Червня / Minfin

Нагадаємо, в уряді вважають, що до 2024 року курс долара в Україні не перевищить позначку в 30 грн:

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Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні

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