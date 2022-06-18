Курс долара летить на дно: що відбувається на чорному ринку

Розповідаємо, скільки коштує долар у спекулянтів 17 червня

Скільки коштує долар 18 червня / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

На вихідних долар звернув з курсу росту на курс падіння. Сказати це можна як про продаж валюти, так і про вартість банкноти під час купівлі.

Про це свідчать дані спеціалізованого сайту "Курс України".

Реклама

Так, оновлені дані станом наранок суботи 18 червня показують, що курс продажу долара становить 35,64 грн (минулого дня — 35,71 грн), а купівлі — 35,50 грн (минулого дня — 35,54 грн).

Найнижчий курс продажу, який нам вдалося знайти, - 35,5 грн/дол., а найвищий – 36 грн/дол.

Моніторинг долара на чорному ринку 18 червня / Фото: скріншот

Реклама

Що буде з доларом наступного тижня

Як розповів раніше "Сьогодні" аналітик компанії "Центр біржових технологій" (ЦБТ) Максим Орищак, наступного тижня з 20 по 26 червня гривня поводитиметься стабільно щодо долара США та євро.

Середній курс продажу до кінця місяця збережеться в рамках 35,5-36,5 грн за долар та 37,5-37,8 грн за євро.

Також ми писали раніше, де українцям найвигідніше купувати долари, а також які долари відмовляються приймати обмінники.