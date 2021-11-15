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Курс долара та євро кинувся вгору

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Керівник проекту "Гроші" Сьогодні
15 листопада, 09:28
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Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 15 листопада
НБУ встановив новий курс валют
НБУ встановив новий курс валют / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на понеділок, 15 листопада, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

  • 1 долар США – 26,12 грн;
  • 1 євро – 30,90 грн;
  • 1 злотий – 6,44 грн;
  • 10 російських рублів – 3,62 грн.

Курс долара зріс на 2 копійки, а євро – на 1. Злотий подорожчав на 3 копійки, а рубль знизився у ціні на 5 копійок.

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Що було з курсом долара та євро на міжбанку

  • 12 листопада долар подорожчав на 14 копійок у купівлі та продажу. До завершення торгів він коштував 26,24/26,26 грн (купівля/продаж).
  • Євро подорожчав на 8 копійок у купівлі та продажу. До закриття євро торгувався на рівні 30,02/30,03 грн (купівля/продаж).

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" разом з експертами розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом.

Також ми писали, що за "Індексом БігМаку" долар в Україні "має" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%.

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Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

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