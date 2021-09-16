Курс долара і євро пішов вниз

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на 17 вересня:
|16.09
|17.09
|зміна
|1 долар США
|26,65 грн
|26,67 грн
|-0,02
|1 євро
|31,52 грн
|31,37 грн
|-0,15
Долар і євро за офіційним курсом знову знизилися в ціні. Американська валюта подешевшала на 2 копійки, а євро став нижче на 15 копійок.
Що відбувається на валютному ринку
Як говорить аналітик TeleTrade Сергій Родлер, на українському ринку на перший план виходить потреба компаній в гривні для швидких податкових відрахувань до бюджету. Він вважає, що слід очікувати невеликого ослаблення гривні до позначок 26,75 за долар і 31,45 за євро.
За словами аналітика, експортери активно продають валюту, але й імпортери намагаються не упустити момент і встигнути конвертувати кошти за більш вигідним курсом.
Як змінювався курс:
- У липні гривня зміцнювалася до долара сьомий місяць поспіль – з грудня 2020 року, а до євро – четвертий місяць поспіль – з березня 2021-го.
- Долар за місяць подешевшав з 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), євро – з 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).
- З початку року долар знизився до гривні на 4,9%, а євро подешевшав на 8,1%.
Нагадаємо, раніше сайт "Сегодня" разом з експертами розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом.