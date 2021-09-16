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Курс долара і євро пішов вниз

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
16 вересня, 16:33
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Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара на 17 вересня
Долар знову подешевшав
Долар знову подешевшав

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на 17 вересня:

16.0917.09зміна
1 долар США26,65 грн 26,67 грн -0,02
1 євро31,52 грн 31,37 грн -0,15

Долар і євро за офіційним курсом знову знизилися в ціні. Американська валюта подешевшала на 2 копійки, а євро став нижче на 15 копійок.

Що відбувається на валютному ринку

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Як говорить аналітик TeleTrade Сергій Родлер, на українському ринку на перший план виходить потреба компаній в гривні для швидких податкових відрахувань до бюджету. Він вважає, що слід очікувати невеликого ослаблення гривні до позначок 26,75 за долар і 31,45 за євро.

За словами аналітика, експортери активно продають валюту, але й імпортери намагаються не упустити момент і встигнути конвертувати кошти за більш вигідним курсом.

Як змінювався курс:

  • У липні гривня зміцнювалася до долара сьомий місяць поспіль – з грудня 2020 року, а до євро – четвертий місяць поспіль – з березня 2021-го.
  • Долар за місяць подешевшав з 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), євро – з 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).
  • З початку року долар знизився до гривні на 4,9%, а євро подешевшав на 8,1%.
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Нагадаємо, раніше сайт "Сегодня" разом з експертами розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом.

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