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Хто зараз найбагатша людина у світі?

17 лютого, 09:03

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

У рейтингу мільярдерів знову зміни за результатами останніх торгів на американських біржах

Мільярдер Джефф Безос, який зібрався йти з Amazon, знову став найбагатшою людиною планети, обійшовши свого головного конкурента засновника SpaceX і Tesla Ілона Маска.

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Про це свідчать дані Індексу мільярдерів Bloomberg.

Індекс мільярдерів Bloomberg – це щоденний рейтинг найбагатших людей світу. Розрахунки ґрунтуються на аналізі чистої вартості активів кожного мільярдера. Цифри оновлюються в кінці кожного торгового дня в Нью-Йорку.

Так, після торгів на американських біржах статки Безоса скоротилися "всього" на 372 мільйони доларів і становлять 191 мільярд. З таким показником він посідає перше місце в списку мільярдерів.

А Маск скотився на друге місце після того, як за підсумками дня торгів його статки зменшилися аж на 4,5 мільярда доларів і в цілому оцінюються в 190 млрд.

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Далі на третьому місці йде Білл Гейтс – 137 млрд дол., на четвертому – Бернар Арно з 116 млрд, на п'ятому – Марк Цукерберг з 104 млрд.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Ілон Маск активно переключився на криптовалюту, скупивши біткоїни на 1,5 млрд дол. Але він не один такий любитель найдорожчої валюти у світі. Читайте детальніше про найвідоміших шанувальників біткоіну.

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