Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⚔ Наступ на Луганщині 📢 Ракетні обстріли 📺 Робота під час війни Робота під час війни
СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

Кредит готівкою під час війни: які банки дають гроші у позику

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
4 липня, 18:30
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо, які банки видають кредити під час війни та де умови найбільш вигідні
Не всі банки в Україні відновили послугу кредитування
Не всі банки в Україні відновили послугу кредитування / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Поступово українські банки повертаються до стабільної, наскільки це можливо на тих чи інших територіях, роботи. Зокрема, і в питання кредитування, яке, зауважимо, з початку війни чимало установ припинили надавати.

Тож "Сьогодні" розповість вам, як активізовується кредитування під час війни та для яких саме банків це актуально.

Реклама

Розглянемо на прикладі найбільш популярних установ

"Ощадбанк"

Кредит надається без застави та поручителів особам від 21 до 65 років, які є клієнтами "Ощадбанку" та отримують заробітну плату на картку банку. Для цього потрібен лише:

  • паспорт громадянина України;
  • ІПН;
  • документ про доходи та утримання з них за останні 6 місяців.

Сума грошового кредиту — від 30 тис. грн до 250 тис. грн.

Реклама

Строк кредиту — до 5 років, а процентна ставка — до 56% річних, комісія за надання кредиту — 5% від його суми.

Банк також зазначає, що процентна ставка може бути знижена до 40% за умови надання підтверджуючих документів щодо цільового використання коштів.

Фактично йдеться про те, що якщо клієнт протягом місяця після отримання кредиту надасть банку документи, що кошти пішли на покупку тих чи інших товарів (перелік яких визначений установою), то з 31-го календарного дня ставка становитиме 40% річних, а не 56%.

Реклама

Райффайзен Банк

Кредит готівкою доступний лише клієнтам, які отримують заробітну плату на картку Райффайзен Банку.

Заявку можна заповнити онлайн, а вже у відділенні підписати кредитний договір.

Сума кредиту — від 2 до 100 тис. грн.

Річна відсоткова ставка становить від 29,9% до 51,9%. Реальна річна відсоткова ставка в період акції залежить від розміру та строку кредиту та може складати від 30,4% до 60,4%.

Строк кредиту: від 6 до 13 місяців.

Більш детальну інформацію ви можете дізнатися на офіційному сайті.

IdeaBank

Погодження на кредит розміром максимум до 57,5 тис. грн відбувається за 30 хв. Заявку можна подати як онлайн, так і у відділеннях банку. Для цього потрібно мати при собі паспорт та ІПН.

Наразі установа пропонує три різних варіанти кредитування, які відрізняються деякими характеристиками, детальніше про кожен з них ви можете прочитати на офіційномусайті.

Строк кредитування — до 36 місяців.

Ukrsibbank

Банк надає кредит особам віком від 21 до 65 років, які є громадянами України або її резидентами на суму до 300 тис. грн. Установа висуває також таккі умови:

  • наявність у паспорті відмітки про діючу реєстрацію. Якщо у клієнта тимчасова реєстрація, оформлення кредиту можливо за умови, що строк кредитування не перевищує дату закінчення тимчасової реєстрації;
  • для суми кредиту від 50 тис грн – обов'язково офіційне працевлаштування;
  • стаж роботи: менше 3 місяців на останньому місці роботи при сумі кредиту до 50 000 грн, не менше 6 місяців на останньому місці роботи при сумі кредиту від 50 000 грн; для клієнтів-фізичих осіб підприємців реєстрація не менше 6 місяців.

Реальна річна процентна ставка — від 49,98% до 108,71%.

Щомісячна комісія — від 2,3% до 3,8% в залежності від суми кредиту та наявності добровільного страхування позичальника.

Детальніше про умови кредитування ви можете дізнатися на офіційному сайті.

У ПриватБанку та ПУМБ послугу кредитування готівкою поки не відновили, однак обіцяють зробити це найближчим часом.

Зауважимо також, що журналісти "Сьогодні" телефонували до деяких українських банків та дізнавалися щодо відновлення програм кредитування. Відповідь однозначна: послугу найближчим часом запустять знову, тож для того, аби бути в курсі оновлень, слідкуйте за новинами того банку, клієнтом якого ви є.

Банки відновили популярну послугу

Monobank запровадив перекази в доларах та євро з картки на картку без конвертації в гривню, однак є умова — така послуга доступна лише близьким родичам. Відправляти гроші в іноземній валюті можна також і у ПриватБанку та Ощадбанку.

Переказ обов'язково має проводитися у валюті картки, в іншому випадку гроші надійдуть на гривневий рахунок отримувача. Тобто не можна перевести євро на доларову картку та навпаки.

Більш детальну інформацію про це ви можете знайти у нашому матеріалі.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Квартирне питання
Більше новин
Час заробляти
Техно
Більше новин
Комуналка
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Війна в Україні
Більше новин
Money-лайфхакер💰
Головне про гроші
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Валюта
Курс долара в касах банків (купівля/продаж)
1
ПУМБ ПУМБ
35.3/35.8
2
ПриватБанк ПриватБанк
35.4/35.7
3
Ощадбанк Ощадбанк
35.25/35.65
4
Райффайзен Банк Райффайзен Банк
35.4/36.0
5
Укрексімбанк Укрексімбанк
35.3/35.6
6
Альфа-Банк Альфа-Банк
35.0/35.5
7
Укргазбанк Укргазбанк
34.9/35.7
8
Універсал Банк Універсал Банк
34.4/35.7
9
OTP Bank OTP Bank
31.75/35.25
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
52,00
51,00
57,00
37,99
-
50,00
55,00
39,90
-
48,90
56,00
37,00
-
-
57,99
37,77
-
-
-
37,79
-
51,00
57,00
37,97
-
-
56,99
39,97
-
50,99
57,99
38,88
-
50,00
55,00
39,95
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
18%
2
Облікова ставка Облікова ставка
25%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,53 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$25,1 млрд
Прогноз
Американські гірки
Долар на чорному ринку
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Просвіщайся
Мова грошей
Інфляція – показник, що демонструє, як протягом певного часу змінилися ціни та тарифи на товари та послуги. Інфляція знижує купівельну спроможність грошей. Тобто, щоб придбати той самий товар, нам доводиться витрачати більші суми.
Аналіз
Матеріальні втрати економіки (млн $)
1
Житлові будинки Житлові будинки
39 379
2
Дороги Дороги
30 034
3
Активи підприємств Активи підприємств
11 499
4
Цивільні аеропорти Цивільні аеропорти
6 817
5
Залізнична інфраструктура Залізнична інфраструктура
2 672
6
Мости Мости
1 692
7
Навчальні заклади Навчальні заклади
1 621
8
Заклади охорони здоров'‎я Заклади охорони здоров'‎я
1 147
9
Земельний фонд Земельний фонд
1 127
10
Авто Авто
968
Все про збитки
Без досвіду роботи
Кому платять від 20 тис. грн
Викладач акторської майстерності

Викладач акторської майстерності

Ріелтор

Ріелтор

Водій таксі

Водій таксі

Менеджер по роботі з клієнтами

Менеджер по роботі з клієнтами

Керівник транспортного відділу

Керівник транспортного відділу

Актуальні пропозиції 🔥
Must Know
Штрафи для власників тварин в Україні

Вигул собак небезпечних порід без намордника — від 170 грн

Вигул собак небезпечних порід без намордника — від 170 грн

Вигул собак у заборонених місцях — від 170 грн

Вигул собак у заборонених місцях — від 170 грн

Неприбрані за твариною екскременти — від 170 грн

Неприбрані за твариною екскременти — від 170 грн

Нанесення твариною шкоди майну чи здоров'ю людини — від 1700 грн

Нанесення твариною шкоди майну чи здоров'ю людини — від 1700 грн

Знущання з тварини — від 3400 грн

Знущання з тварини — від 3400 грн
Детальніше
Грошове питання
Що подорожчає у липні?
Дізнатися
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

19784.07

Dogecoin (DOGE)

0.07

Ethereum (ETH)

1110.72

Litecoin (LTC)

51.24

Ripple (XRP)

0.32

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Курс валют

Гроші
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти