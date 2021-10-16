Кому ніколи не дадуть кредит? Розповідаємо всю правду про "чорні" списки

"Сьогодні" з'ясували, кому банки не дадуть кредит не за яких умов і як збільшити свої шанси на отримання кредиту

Деяким українцям банки відмовляють у кредитах / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Проблеми з отриманням кредиту можуть виникнути у будь-якого українця, навіть у людей з хорошим офіційним заробітком і які не мають серйозних заборгованостей перед кредитними організаціями.

З розвитком і ускладненням моделей скорингу, на підставі яких банки ухвалюють рішення про надання позики, зростає і кількість потенційних причин для відмови, розповів "Сьогодні" аналітик TeleTrade Сергій Родлер.

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Незважаючи на те, що єдиного "чорного списку" немає, банки "відсівають" деяких клієнтів.

Людині, яка хоче взяти кредит, слід відповідати ідеальному портрету позичальника, мальованої банками, але він може відрізнятися в залежності від кожного конкретного банку.

Про що потрібно сказати співробітникові банку

Спочатку варто обговорити основні моменти, що призводять до відмови, але не треба думати, що вийде обдурити працівників банку, особливо в наш час, коли будь-яку інформацію можна легко знайти і перевірити онлайн. У багатьох українців є неофіційні джерела доходу, тому краще чесно сказати про них, надавши підтверджуючі це документи.

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Не варто приховувати і наявність кредитів в інших банках – про них теж обов'язково дізнаються. У разі якщо розрахунки за кредитами перевищують половину доходів, то отримати нову позику буде вкрай складно.

Як поліпшити свою кредитну історію

Наслідки великих прострочень у вигляді відмов від кредитних організацій можуть переслідувати клієнтів довгі роки, Однак, це не привід ставити на собі хрест.

Що радить експерт:

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Уточнити свою кредитну історію в кредитному бюро і перевірити її на помилки. Якщо знайдуться неточності, то їх слід виправити. Взяти хоча б невеликий кредит в банку, де погодяться мати справу з клієнтом, і виплачувати його строго за розкладом: без переплат і затримок.

Отже, банки отримають сигнал про те, що людина виправилась і стануть активніше з ним співпрацювати.

Якщо ж відмова приходить через скоринг, який не пройшли, то тут залишається тільки піти з документами в інший банк. Це просто означає, що людина занадто схожа на образ типового неплатника конкретного банку.

За якими саме ознаками – в банку ніколи не розкажуть, щоб недобросовісні люди не скористалися інформацією в своїх цілях.

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Доречі, багато українців не вміють правильно зберігати свої заощадження і роблять це вдома в готівці. Тоді інфляція щорічно з'їдає близько 5% ваших коштів.

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