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Клієнти Monobank не можуть зняти свої гроші за кордоном — що відбувається

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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2 червня, 10:54
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Розповідаємо, з якими проблемами можуть зіткнутися клієнти банку за кордоном
Банк обмежив користування його послугами
Банк обмежив користування його послугами / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Клієнтка Monobank не змогла зняти гроші з своєї картки за кордоном. Банк раптово і без попереджень заблокував можливість користування його послугами.

Про це Наталія залишила відгук на сайті Мінфіну.

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Так, через деякий час після відкриття картки і її поповнення банк припинив обслуговування клієнтки, а її власні гроші заблокував. Дізналася вона про це лише коли хотіла зніти кошти за кордоном і зробити цього не змогла.

"Хотіла зняти кошти з карти за кордоном і не змогла... Виявилося, банк прийняв рішення припинити моє обслуговування, заблокувавши мої кошти", — пише Наталія.

"Обслуговуюся в багатьох банках і ніхто ні разу не приймав таких рішень! Ніхто не блокував просто так мої кошти, без пояснення причини! Ніхто не просив писати заяви, а потім робити селфі, а потім танців з бубном щоб повернути свої кошти", — додає вона.

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Кошти в кінцевому результаті банк повернув, однак зауважив, що "на основі накопиченої інформації з різних джерел банк може прийняти рішення про відмову у подальшому обслуговуванні на свій розсуд і без вказівки причин, відповідно до пункту договору 6.3.1". Для уточнення щодо вищезгаданої ситуації Monobank безпосередньо сконтактував з клієнткою.

Нова послуга від ПриватБанку

ПриватБанк запустив сервіс поповнення банківських карток на касах торгових точок в Україні.

Він має назву "Поповнення на касі" і дає змогу поповнювати картки українських банків не лише у терміналах та відділеннях, а й разом з оплатою покупок на касах торгівельних точок.

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Таким чином можна поповнити свою картку на суму від 20 до 4999 грн. Це розповсюджуються на картки усіх українських банків, а не лише ПриватБанку.

Нагадаємо, з 1 червня фінустанови повернули деякі довоєнні правила кредитування, зокрема – скасовання кредитних канікул, які були запроваджені на початку війни.

Раніше ми розповідали, як українцям за кордоном вигідно користуватися валютою.

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