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Клієнтка Ощадбанку звинуватила касира у махінаціях – що трапилося у відділенні

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
18 листопада, 07:20
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Жінка звинуватила касира Ощадбанку в тому, що та спеціально дала її літній мамі зношену стодоларову купюру
Клієнтка Ощадбанку звинуватила касира у шахрайстві
Клієнтка Ощадбанку звинуватила касира у шахрайстві / Фото: Колаж: Сьогодні

Клієнтка Ощадбанку звинуватила його співробітників у шахрайстві та навмисній видачі зношених купюр.

Про це жінка написала відгук на сайті "Мінфін".

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За словами клієнтки, її матері надіслали грошовий переказ зі Сполучених Штатів на похорон чоловіка.

"Скориставшись відчайдушним станом моєї матері, касир Ощадбанку підсунула моїй матері зношену 100 доларову купюру, яку через час відмовилися приймати в цій же касі однойменного банку", – йдеться у відкликанні.

За словами користувачки, співробітниця банку розуміла, що цю купюру не приймуть в жодній фінустанові і просто "підсунула" її старенькій, яка була в розгубленому стані.

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"Нічого святого у людей немає, там працюють шахраї, не користуйтеся послугами цього банку!", – пише жінка.

Що відповіли у Ощадбанку?

Співробітники банку відреагували на відгук та запевнили, що касир перевіряє купюри на ознаки зношеності, коли приймає їх у касу для обміну.

"Так само при отриманні іноземної банкноти клієнт перевіряє банкноту та має право відмовитися від обміну за наявності будь-яких сумнівів", – написала служба підтримки.

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Як працюватимуть банки у червоній зоні?

У зв'язку з посиленням карантинних обмежень в областях, що потрапили в червону зону, вводяться одаткові обмеження для невакцинованих.

Однак для банків правила залишаються незмінними – носіння масок та соціальна дистанція.

ПЛР-тест чи довідка про вакцинацію для походу у відділення не потрібні.

"Сьогодні" раніше писали, як зняти гроші з картки Ощадбанку без комісії.

Ми також повідомляли, що Ощадбанк продасть проблемні кредити на онлайн-аукціоні .

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Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

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