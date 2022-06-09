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Катастрофічно низька конкуренція і високі зарплати? Скільки отримують українці на Заході

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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9 червня, 13:47
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Розповідаємо, що відбувається на ринку праці під час війни у західних областях
Конкуренція на Заході України досить низька
Конкуренція на Заході України досить низька / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Попри те, що велика кількість українців з початку війни в державі тимчасово переїхала у західні області, конкуренція на робочі місця там набагато нижча, аніж в інших частинах країни.

Про це свідчать статистичні дані кадрового порталу grc.ua.

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Так, загалом на Заході в середньому на одну посаду не більше трьох претендентів, а, наприклад у Львові та Львівській області на початок червня зафіксована найнижча конкуренція в Україні: на одне робоче місце в середньому претендує 1 кандидат. Для порівняння:

  • у Харківській області — 19 кандидатів на одну вакансію;
  • у Запорізькій — 17;
  • в Одеській — 14;
  • У Києві — 9-10 осіб.

Яка зарплата на Заході?

Найвища середня заробітна плата у Львові — 23200 грн. На її рівень вплинула велика кількість вакансій для спеціалістів ІТ-сфери, у яких традиційно високі щомісячні компенсації. В інших областях виплати не такі високі. На початку червня медіанна зарплат:

  • у Чернівецькій області становила 17100 грн;
  • у Закарпатській – 16 300 грн;
  • в Івано-Франківській – 15 100 грн;
  • у Рівненській – 15 000 грн;
  • у Хмельницькій області – 13 900 грн;
  • у Тернопільській області – 12 100 грн;
  • у Волинській області – 11 300 грн, що є найнижчим показником.

Кого роботодавці шукають найбільше?

Статистика затребуваних професій у Західній Україні схожа на всеукраїнську статистику, однак до десятки найбільш популярних не увійшли представники сфери маркетингу, реклами та PR, а також медики та фармацевти.

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Найчастіше на заході шукають:

  • продавців, касирів;
  • менеджерів з продажу;
  • працівників сфери транспорту та логістики;
  • робітничий персонал;
  • будівельників;
  • є ІТ-спеціалістів.

Звільнитися можна по-новому

Відтепер звільнитися можна на підставі заяви, яка була подана через електронну пошту чи месенджери.

"Відповідно до частини третьої статті 29 КЗпП ознайомлення працівників з наказами (розпорядженнями), повідомленнями, іншими документами роботодавця щодо їхніх прав та обов'язків допускається з використанням визначених у трудовому договорі засобів електронного зв'язку", – пояснили юристи.

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Тобто, якщо роботодавець і працівник обмінялися електронними документами, це вважається підтвердженням, що обидві сторони з цими документами ознайомились. Водночас дуже важливо, щоб така процедура була прописана в актах організації, звідки таким чином звільняється працівник.

"Сьогодні" також розповідали, що в Україні розширили підстави для звільнення працівників під час війни. Тепер залишити роботи можуть через неможливість забезпечувати умови праці після того, як майно підприємства було знищене при бойових діях. Також є і особлива процедура звільнення таких працівників.

Також ми розповідали, як українцям заробити 1000 грн в день.

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