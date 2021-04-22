Карантинні 8000 гривень виплатять без банківських комісій

Фінустанови отримали тимчасові послаблення від Національного банку. Розсилати гроші на особисті рахунки буде Ощадбанк

Під час виплати 8000 гривень карантинної допомоги ФОПам і найманим працівникам в "червоних зонах" карантину з банків не будуть стягувати комісію за проведення операцій в системі електронних платежів. Відповідно, одержувачі теж мають бути звільнені від додаткових платежів.

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Таке рішення прийняв Національний банк України. Комісію скасували тимчасово – на період здійснення карантинних виплат. Правила такі:

Мінсоцполітики перераховує кошти для виплати допомоги на окремий рахунок Пенсійного фонду в Ощадбанку.

Ощадбанк перераховує кошти на банківський рахунок заявника – за номером IBAN, що вказується в заяві на отримання 8000 гривень.

Безкоштовними будуть також операції з повернення банками незарахованих сум допомоги.

Нагадаємо, тільки за першу добу реєстрації заявки на отримання карантинних 8000 гривень подали 214 тисяч українців. Важливо, що отримати допомогу можуть і ті українці, чиї області вже вийшли з "червоної зони" (на цей момент – Івано-Франківська, Закарпатська та Чернівецька).

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Також дивіться список КВЕДів, за якими можна отримати 8000 гривень компенсації.

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