Карантинні 8000 гривень виплатять без банківських комісій

Під час виплати 8000 гривень карантинної допомоги ФОПам і найманим працівникам в "червоних зонах" карантину з банків не будуть стягувати комісію за проведення операцій в системі електронних платежів. Відповідно, одержувачі теж мають бути звільнені від додаткових платежів.
Таке рішення прийняв Національний банк України. Комісію скасували тимчасово – на період здійснення карантинних виплат. Правила такі:
- Мінсоцполітики перераховує кошти для виплати допомоги на окремий рахунок Пенсійного фонду в Ощадбанку.
- Ощадбанк перераховує кошти на банківський рахунок заявника – за номером IBAN, що вказується в заяві на отримання 8000 гривень.
- Безкоштовними будуть також операції з повернення банками незарахованих сум допомоги.
Нагадаємо, тільки за першу добу реєстрації заявки на отримання карантинних 8000 гривень подали 214 тисяч українців. Важливо, що отримати допомогу можуть і ті українці, чиї області вже вийшли з "червоної зони" (на цей момент – Івано-Франківська, Закарпатська та Чернівецька).
Також дивіться список КВЕДів, за якими можна отримати 8000 гривень компенсації.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк