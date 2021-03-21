Як посилення карантину впливатиме на курс гривні

Українці, схоже, вже звикли до того, що курс долара "сьогодні" перестав відрізнятися від курсу долара "вчора". Стабільність утримується з початку березня, хоча за неповні дві декади долар все ж на п'ятачок подешевшав.

Реклама

Чи продовжиться така рівновага між доларом і гривнею в останні 10 днів березня чи тренд зміниться у зв'язку з посиленням карантину і загрозою локдауна, з'ясував сайт "Сьогодні".

Наші експерти – член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, керівник відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчишин і президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко.

Читайте також:Баланс залишився хитким: чи чекати зростання курсу долара в Україні

Що сталося з курсом за тиждень

Готівковий долар був ще більш стабільним як у купівлі, так і в продажу, ніж тиждень тому. Середній курс змінювався в межах уже не чотирьох, а трьох (!) копійок, що можна вважати статистичною похибкою моніторингу. У підсумку з понеділка долар у продажу подешевшав на 2 копійки, до 27,79 грн, у купівлі подорожчав на 3 копійки, до 27,62 грн/долар. Спред (різниця між курсом продажу і купівлі) зменшився з 20 до 17 коп., що також побічно підкреслювало: банкіри не чекають значних змін курсу.

Реклама

Нацбанк також міняв курс незначно, але на початку тижня його зміцнював, у кінці тижня трохи послабив і до п'ятниці залишив на рівні 27,68 грн / долар. Тобто за тиждень гривня зміцнилася на 5 копійок. На понеділок, 22 березня, регулятор встановив курс 27,72 грн/долар.

Аналіз ситуації на ринку

Аналітики відзначають: головним фактором, що впливав на курс на цьому тижні, був наступний аукціон з продажу Мінфіном гривневих ОВДП. Він виявився набагато успішнішим за попередній.

"16 березня було продано цінних паперів на 14 млрд грн, майже втричі більше, ніж 9 березня. Що більше продажу ОВДП, то активніше зміцнення гривні", – зазначив Олег Пендзин.

Олександр Охріменко додав, що тепер аукціони значно менше впливають на курс гривні, ніж раніше, оскільки нові позики переважно використовуються Мінфіном для погашення старих.

"Як резиденти, так і нерезиденти отримують вкладені раніше в ОВДП кошти плюс дивіденди в гривні і здебільшого одразу купують нові ОВДП для подальшого заробітку, – каже Олександр Охріменко. – Надлишку доларів на ринку майже немає. Наприклад, Нацбанк викупив на тижні валюти в резерви всього на 20 млн грн".

На готівковому ринку, за словами Охріменка, фізособи тепер більше продають валюти, ніж купують, що не дає рости готівковому курсу. Попит на валюту низький, бо через коронавірус туристичних та ділових поїздок українців поменшало. За підрахунками експерта, українці через це збільшили гривневі рахунки приблизно на 100-120 млрд грн, які раніше використовували на купівлю валюти, тож курс долара зростав.

Реклама

Андрій Шевчишин відзначив, що на готівковому ринку, як і на безготівковому, триває так званий бічний тренд. Тобто ситуація, коли взагалі неможливо побачити наочний напрямок руху ціни, не зважаючи на дрібні стрибки, коли ціна рухається фактично горизонтально.

"У такій ситуації трейдер не може зрозуміти, що переважає в цей момент – пропонування чи попит, не видно ні спадного, ні висхідного тренду, спрямованого руху просто немає, і ціна перебуває в тому самому діапазоні", – роз'яснив експерт.

Чого очікувати наступного тижня

Експерти, як і раніше, не бачать підстав для різкої зміни курсу долара в якусь сторону.

"Ринок в змішаних очікуваннях, – аналізує Андрій Шевчишин. – З одного боку, його послаблюють очікування локдауну. У таких умовах покупці валюти, насамперед імпортери, будуть знижувати свою активність, тому що знижується попит. З іншого боку, нерезиденти продовжують купувати ОВДП. Також аграрії продають все більше валюти під посівну кампанію. В іншому в умовах можливого локдауну гравці візьмуть паузу. Тому очікуємо збереження курсу гривні в бічному тренді на позначках 27,65-27,75 грн/долар".

Олег Пендзин і Олександр Охріменко кажуть, що зміцнення гривні обумовлено не економічними, а іншими причинами.

"Головна причина стабільності – невизначеність з можливим введенням всеукраїнського локдауну або посиленням нинішнього карантину, – стверджує Олег Пендзин. – Імпортери побоюються його введення і не інвестують в закупівлю великих партій товарів за кордоном, тому валюта їм не дуже потрібна. Активні здебільшого банки, які мають надлишок вільних грошей і купують для заробітку гривневі ОВДП".

Прогнози обох експертів ідентичні: на тижні курс продажу готівкового долара збережеться в коридорі 27,8-27,9 грн, курс купівлі – 27,6-27,7 грн.

Продавати чи купувати валюту

Прогнози експертів різняться. Олег Пендзин поки радить не купувати і не продавати валюту.

Реклама

Олександр Охріменко пропонує частину валюти реінвестувати в середньострокові, на 6-9 місяців, гривневі вклади. За його словами, епідемія – це надовго, фактори, що не дають долару дорожчати, збережуться, тому гривня не ослабне ще найменше пів року.

Андрій Шевчишин рекомендує тим, хто інвестує в валюту "вдовгу", на тривалі терміни, запасатися доларами, поки курс досить низький.

Продаючи чи купуючи валюту, потрібно бути уважним, бо серед справжніх банкнот можуть виявитися фальшиві. Як розпізнати підроблені гривні, дивіться в сюжеті.

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама