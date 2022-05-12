Як раніше вже не буде? Ціни в українських супермаркетах кардинально змінилися

Руйнування інфраструктури, дефіцит пального, уповільнення бізнес-активності, міграція працездатного населення у західні регіони та за кордон, — всі ці негативні процеси посилюють сезонне коливання цін на продукти харчування.
Як свідчать дані сервісу доставки продуктів Zakaz.ua, станом на сьогодні ціни в супермаркетах Києва вже зросли в середньому на 13% порівняно з довоєнним періодом.
Як змінилася вартість соціально значущих продуктів?
Оскільки з початку повномасштабної війни на території України держава запровадила контроль за цінами на товари першої необхідності (борошно, макарони, хліб, мʼясо, молоко тощо), то ціни на них суттєво не змінилися. Так, ті ж батон та гречка коштують стільки, як і станом на 23 лютого.
Однак подорожчали все-таки суттєво цукор (на 32%) та молоко (на 22%).
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Як змінилася вартість овочів та фруктів?
З овочами та фруктами бачимо дещо іншу ситуацію: воєнний стан суттєво позначився на їхній вартості.
Великий відсоток даних товарів на полички вітчизняних магазинів потрапляв саме від закордонних постачальників. В умовах закритого неба та заблокованих портів надходити імпорт може лише фурами з ЄС, а не морським транспортом з Туреччини чи Єгипту, — стверджують фахівці Zakaz.ua.
Протягом двох місяців війни томати подорожчали майже вдвічі. Картопля зросла в ціні в середньому на 23%, ріпчаста цибуля та морква на 20%. Однак є овочі, які всупереч динамічній статистиці здорожчання, навпаки, впали у ціні. Йдеться про буряк та огірки, які подешевшали на 14% та 22% відповідно.
Більш детально ви можете розглянути на інфографіці:
Якщо говорити про фрукти, то тут майже весь асортимент зріс у ціні:
- яблука зросли в ціні на 13%;
- цитрусові — на 33%;
- банани — на 66% (до 23 лютого вони коштували в середньому 30 грн, а зараз — 45-60 грн).