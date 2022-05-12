Гроші
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" 💪 Ленд-ліз для України 🇪🇺 Ми на Євробаченні - 2022 ⚠ Бензинова криза
СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

Як раніше вже не буде? Ціни в українських супермаркетах кардинально змінилися

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
12 травня, 15:59
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо, як війна вплинула на цінники соціально значущих продуктів, овочів та фруктів
Найбільше в ціні підскочили банани і цукор
Найбільше в ціні підскочили банани і цукор / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Руйнування інфраструктури, дефіцит пального, уповільнення бізнес-активності, міграція працездатного населення у західні регіони та за кордон, — всі ці негативні процеси посилюють сезонне коливання цін на продукти харчування.

Як свідчать дані сервісу доставки продуктів Zakaz.ua, станом на сьогодні ціни в супермаркетах Києва вже зросли в середньому на 13% порівняно з довоєнним періодом.

Реклама

Як змінилася вартість соціально значущих продуктів?

Оскільки з початку повномасштабної війни на території України держава запровадила контроль за цінами на товари першої необхідності (борошно, макарони, хліб, мʼясо, молоко тощо), то ціни на них суттєво не змінилися. Так, ті ж батон та гречка коштують стільки, як і станом на 23 лютого.

Однак подорожчали все-таки суттєво цукор (на 32%) та молоко (на 22%).

Більш детально ви можете розглянути на інфографіці:

Реклама

Вартість продуктів
Вартість продуктів / Фото: zakaz.ua

Як змінилася вартість овочів та фруктів?

З овочами та фруктами бачимо дещо іншу ситуацію: воєнний стан суттєво позначився на їхній вартості.

Великий відсоток даних товарів на полички вітчизняних магазинів потрапляв саме від закордонних постачальників. В умовах закритого неба та заблокованих портів надходити імпорт може лише фурами з ЄС, а не морським транспортом з Туреччини чи Єгипту, — стверджують фахівці Zakaz.ua.

Реклама

Протягом двох місяців війни томати подорожчали майже вдвічі. Картопля зросла в ціні в середньому на 23%, ріпчаста цибуля та морква на 20%. Однак є овочі, які всупереч динамічній статистиці здорожчання, навпаки, впали у ціні. Йдеться про буряк та огірки, які подешевшали на 14% та 22% відповідно.

Більш детально ви можете розглянути на інфографіці:

Вартість овочів
Вартість овочів / Фото: zakaz.ua

Якщо говорити про фрукти, то тут майже весь асортимент зріс у ціні:

  • яблука зросли в ціні на 13%;
  • цитрусові — на 33%;
  • банани — на 66% (до 23 лютого вони коштували в середньому 30 грн, а зараз — 45-60 грн).

Вартість фруктів
Вартість фруктів / Фото: zakaz.ua

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Техно
Більше новин
Бізнес News
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Війна в Україні
Більше новин
Головне про гроші
Українці за кордоном
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
16,4%
2
Облікова ставка Облікова ставка
10%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,85 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$26,9 млрд
Прогноз
Всередині світу Зеленського
Як вам нова обкладинка Time?
Грошове питання
Що буде із цінами на бензин?
Дізнатися
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Аналіз
Матеріальні втрати економіки
1
Нерухомість Нерухомість
$32,6 млн
2
Інфраструктура Інфраструктура
$31,6 млн
3
Об'єкти видобування та переробки Об'єкти видобування та переробки
$11,9 млн
4
Соціальні об'єкти Соціальні об'єкти
$8,5 млн
5
Об'єкти енергетики Об'єкти енергетики
$3,7 млн
6
Цінне рухоме майно Цінне рухоме майно
$2,77 млн
7
С/г об'єкти та лісове господарство С/г об'єкти та лісове господарство
$1 млн
Відновлення
Житло
Продаж та купівля квартир під час війни
Що змінилося?

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

28278.83

Dogecoin (DOGE)

0.08

Ethereum (ETH)

1946.25

Litecoin (LTC)

63.37

Ripple (XRP)

0.38

Валюта
Як заробляти у доларах?
Три способи
Ціни
Що подорожчало найбільше за рік
1
Овочі Овочі
67,2%
2
Макаронні вироби Макаронні вироби
24,3%
3
Масло Масло
23,9%
4
Фрукти Фрукти
23,5%
5
Риба Риба
22,1%
6
Хліб Хліб
20,8%
7
Молоко Молоко
19,1%
8
Сир та м'який сир Сир та м'який сир
18,8%
9
М'ясо М'ясо
15,3%
10
Соняшникова олія Соняшникова олія
14,7%
Що буде дефіцитом
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
39,56
37,68
42,63
32,99
-
37,74
42,63
32,36
-
37,59
42,59
31,50
-
-
44,74
-
-
37,68
42,63
-
-
37,68
42,63
-
-
37,68
42,63
-

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти