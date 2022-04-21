Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚓ Блокада Маріуполя ⚔ Битва за Донбас 💪 СБУ впіймала Медведчука 🌱 Великдень-2022
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

Як дистанційно змінити спосіб виплат пенсій – інструкція

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
21 квітня, 08:45
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо, як можна змінити спосіб отримання пенсій у онлайн форматі
Змінити спосіб виплат можна через сайт ПФУ
Змінити спосіб виплат можна через сайт ПФУ / Фото: Getty Images, НБУ, Колаж: Сьогодні

Люди, які змінили місце проживання через бойові дії, продовжують отримувати різні виплати. Однак у декого може виникнути потреба змінити спосіб отримання пенсій. І для цього не потрібно йти до жодної установи.

Про те, як це зробити дистанційно, розповіли у Пенсійному фонді України.

Реклама

Що потрібно робити

Єдина умова для зміни способу отримання пенсії онлайн – наявність кваліфікованого електронного підпису (КЕП). Якщо він є, то процедура зміни така:

  • авторизуватися на вебпорталі електронних послуг через "Особистий кабінет";
  • натиснути пункт "Про пенсійне забезпечення";
  • обрати "Внесення змін до пенсійної справи", далі – "Заява про зміну способу виплати пенсії";
  • заповнити потрібні поля форми заяви та завантажити відскановані документи;
  • сформовану заяву завірити власним КЕПом.

Після цього заява автоматично надійде до Пенсійного фонду України).

Як отримати пенсію за новим місцем перебування

Раніше "Сьогодні" пояснювали, якими способами пенсіонери, що змінили місце проживання, можуть отримати виплати.

Реклама

Отже, перший варіант для тих, хто отримував пенсії на банківський рахунок, – отримувати виплати таким способом надалі. Після переїзду нічого не змінюється, і звертатися нікуди не потрібно.

Ще один спосіб – поштовим переказом на поштове відділення за новим місцем перебування. Для цього потрібно звернутися до Укрпошти за номером 0 800 300 545.

Ще є варіант грошового переказу через Ощадбанк. Щоб отримати гроші таким способом, потрібно звернутися до органів Пенсійного фонду за новим місцем перебування.

Реклама

Отримати виплату можна і на банківський рахунок, відкритий для отримання допомоги як ВПО (внутрішньо переміщеним особам). Такий спосіб можливий, якщо звернутися із заявою до уповноваженого банку або особисто до органу Пенсійного фонду за новим місцем перебування.

Ми також писали, що українці, які були вимушені залишити свої домівки через війну та переміститися у безпечні регіони країни, можуть отримати 2000 грн щомісячної допомоги (3000 грн для дітей та осіб з інвалідністю) від держави.

Читайте також про те, як в Україні змінилися умови нарахування субсидій.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Техно
Більше новин
Бізнес News
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Вторгнення в Україну
Більше новин
Головне про гроші
Українці за кордоном
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Надійний тил
Допомогти Героям!
Победа – за Украиной
Как вам новая обложка The Economist?
Цитата дня

Відповіддю на спробу рубльової окупації Херсонської та Запорізької областей має бути повне охоплення санкціями російської банківської та фінансової системи. Бо вони – це частина окупаційної машини.

Цитата на segodnya.ua
Володимир Зеленський Президент України
Первинка
Що буде із квартирами після війни?
Наслідки для інвесторів
Мобілізаційне завдання
Хто може бронювати чоловіків?👇
Дізнатись
Великодні свята
Як працюватимуть банки
Війна б'є по цінах
Що подорожчало найбільше
1
Цибуля Цибуля
+33,7%
2
Морква Морква
+27,3%
3
Буряк Буряк
+24,8%
4
Картопля Картопля
+22,6%
5
Гречана крупа Гречана крупа
+11,4%
6
Яблука Яблука
+11%
7
Пшоно Пшоно
+10,4%
8
Сало Сало
+8,5%
9
Морожена риба Морожена риба
+8,2%
10
Свинина Свинина
+5,7%
Що буде дефіцитом
Фінансовий фронт
Майбутнє гривні
Люди-ізгої
Світові рекордсмени по санкціях
1
Росія Росія
2 871 (70%)
2
Іран Іран
590 (14,4%)
3
Ірак Ірак
230 (5,6%)
4
Афганістан Афганістан
225 (5,5%)
5
Пакистан Пакистан
188 (4,6%)
Жорсткі наслідки
Валюта та війна
Що робити із доларами?
Як не втратити все
Green energy
Зелена трансформація України
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
34,00
37,50
-
-
-
39,49
-
-
33,79
37,40
-
-
33,86
37,65
-
-
-
39,47
-
-
33,86
37,65
-
-
33,86
37,65
-
-
33,50
37,50
-
Фінансовий ринок
Скільки небанківських установ в Україні
1
Фінансові компанії Фінансові компанії
894
2
Кредитні спілки Кредитні спілки
205
3
Ломбарди Ломбарди
197
4
Страховики Страховики
145
5
Лізингові компанії Лізингові компанії
110
6
Колекторські компанії Колекторські компанії
67
7
Страхові брокери Страхові брокери
64
Як зачищають ринок

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти