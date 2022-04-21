Як дистанційно змінити спосіб виплат пенсій – інструкція

Розповідаємо, як можна змінити спосіб отримання пенсій у онлайн форматі

Змінити спосіб виплат можна через сайт ПФУ / Фото: Getty Images, НБУ, Колаж: Сьогодні

Люди, які змінили місце проживання через бойові дії, продовжують отримувати різні виплати. Однак у декого може виникнути потреба змінити спосіб отримання пенсій. І для цього не потрібно йти до жодної установи.

Про те, як це зробити дистанційно, розповіли у Пенсійному фонді України.

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Що потрібно робити

Єдина умова для зміни способу отримання пенсії онлайн – наявність кваліфікованого електронного підпису (КЕП). Якщо він є, то процедура зміни така:

авторизуватися на вебпорталі електронних послуг через "Особистий кабінет";

натиснути пункт "Про пенсійне забезпечення";

обрати "Внесення змін до пенсійної справи", далі – "Заява про зміну способу виплати пенсії";

заповнити потрібні поля форми заяви та завантажити відскановані документи;

сформовану заяву завірити власним КЕПом.

Після цього заява автоматично надійде до Пенсійного фонду України).

Як отримати пенсію за новим місцем перебування

Раніше "Сьогодні" пояснювали, якими способами пенсіонери, що змінили місце проживання, можуть отримати виплати.

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Отже, перший варіант для тих, хто отримував пенсії на банківський рахунок, – отримувати виплати таким способом надалі. Після переїзду нічого не змінюється, і звертатися нікуди не потрібно.

Ще один спосіб – поштовим переказом на поштове відділення за новим місцем перебування. Для цього потрібно звернутися до Укрпошти за номером 0 800 300 545.

Ще є варіант грошового переказу через Ощадбанк. Щоб отримати гроші таким способом, потрібно звернутися до органів Пенсійного фонду за новим місцем перебування.

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Отримати виплату можна і на банківський рахунок, відкритий для отримання допомоги як ВПО (внутрішньо переміщеним особам). Такий спосіб можливий, якщо звернутися із заявою до уповноваженого банку або особисто до органу Пенсійного фонду за новим місцем перебування.

Ми також писали, що українці, які були вимушені залишити свої домівки через війну та переміститися у безпечні регіони країни, можуть отримати 2000 грн щомісячної допомоги (3000 грн для дітей та осіб з інвалідністю) від держави.

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