Через окупацію не дійшла пенсія: як отримати гроші в Ощадбанку навіть без картки

Розповідаємо, що робити пенсіонерам, які живуть у тимчасово окупованих населених пунктах, чи де проходять бойові дії, і які не змогли отримати пенсію

Як отримати пенсію в окупації / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Багато пенсіонерів в Україні отримували виплати не на карткові рахунки, а за місцем проживання. Тепер деякі населені пункти окуповані російським агресором, або ж в оточенні, чи бойові дії проходять недалеко від них. Відтак доставляти туди пенсії немає можливості.

У Міністерстві соціальної політики пояснили, що робити в такому випадку людям, аби забрати свої гроші.

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Всі суми пенсій нараховуватимуть на рахунки, відкриті в Ощадбанку

Укрпошта спершу має сформувати погодження з військово-цивільними адміністраціями про відсутність технічної можливості здійснювати виплату і доставку пенсій на певних територіях. Цей документ вона має подати до Пенсійного фонду. Після цієї процедури кошти будуть переведені на рахунки банку.

Пенсіонер може отримати свої гроші у будь-якому відділенні Ощадбанку на безпечній території. Для цього людині потрібно зробити таке:

прийти до банку з паспортом та довідкою з номером податкового коду;

підписати договір банківського рахунку.

Якщо пенсіонер не забрав гроші в Ощадбанку, то вся сума пенсії зберігається. Як тільки з'явиться безпечна можливість доставляти гроші в певні регіони, Укрпошта одразу доставить ці пенсії людям за місцем проживання.

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"Якщо пенсіонер переселився на безпечну територію, то за його зверненням до Пенсійного фонду пенсія може виплачуватися Укрпоштою за новим місцем перебування, через Ощадбанк або інший обраний уповноважений банк. Для пенсіонерів, які отримують виплати на банківські картки, нічого не змінюється і їм пенсія зараховується на картки", – додали в Мінсоцполітики.

Члени сімей осіб, які зникли безвісти, можуть отримати в Україні пенсію через втрату годувальника

Раніше "Сьогодні" пояснювали, що у членів сім'ї зниклих безвісти право на отримання такої пенсії виникає через місяць з дня внесення інформації про безвісне зникнення особи Єдиний реєстр досудових розслідувань.

З членів сім'ї зниклого пенсію за втратою годувальника можуть отримати:

діти такої особи віком до 18 років;

діти такої особи, від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою навчання, до закінчення навчання;

діти такої особи, які є сиротами, до 23 років, незалежно від факту навчання;

чоловік, дружина, батьки такої особи, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли пенсійного віку.

чоловік або дружина, а у разі їх відсутності один з батьків, брат або сестра, дідусь або бабуся годувальника, незалежно від віку та працездатності, якщо вони не працюють і наглядають за дитиною зниклого безвісти до досягнення нею 8 років;

батьки, чоловік чи дружина особи, яка зникла безвісти, якщо внаслідок такого зникнення вони втратили джерело засобів для існування.

Врахуйте, що пенсію виплачуватимуть лише за той час, протягом якого годувальник матиме статус зниклого безвісти.

Виплата пенсії здійснюється за весь час, протягом якого особа зникла безвісти, зберігає цей правовий статус. Для призначення такої пенсії необхідно звернутись до Пенсійного фонду особисто чи онлайн.

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"Сьогодні" також розповідали, хто в Україні може розраховувати на спецпенсію та пояснювали, як дистанційно змінити спосіб отримання пенсії.