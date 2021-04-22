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Іпотека б'є рекорди: українці стали активніше брати кредити

22 квітня, 14:13

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Банкіри не втрачають оптимізму – і бізнес, і населення України стали охочіше позичати. На це є кілька причин

В Україні, незважаючи на третю хвилю поширення коронавірусу, зріс попит на кредити. Банки в січні-березні 2021 року стали видавати більше позик і бізнесу, і населенню. А попит на іпотеку виявився найвищим за всю історію спостережень.

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Про це свідчать результати опитування банкірів, який провів Національний банк.

Попит населення на кредити зростає третій квартал поспіль. Цьому сприяє:

  • зниження відсоткових ставок;
  • поліпшення споживчих настроїв;
  • перспективи розвитку ринку нерухомості, зокрема, йдеться про вплив програми доступної іпотеки під 7%.

Стосовно бізнесу, то підприємства стали активніше брати кредити через потребу в інвестиціях і капіталі та реструктуризації боргів. Ставки для бізнесу теж знизилися, що стало ще однією причиною підвищення попиту на позики.

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Банки розраховують, що за наступні 12 місяців кредитування стане ще активніше.

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"78% респондентів прогнозують зростання кредитного портфеля корпорацій, 82% – домогосподарств. Це найвищі з 2015 року оцінки приросту кредитного портфеля населення, втім, окремі великі банки очікують певного погіршення його якості", – резюмували в НБУ.

Нагадаємо, також в Україні ввели "етичний кодекс" для колекторів. Збирачам боргів забороняється загрожувати, телефонувати вночі і дошкуляти тим, хто не брав кредити. Детальніше – в сюжеті:

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НБУ іпотека банки кредити попит кредитування

Джерело: Сьогодні

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