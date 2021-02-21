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Гривня починає дешевшати. Чому долар почав зростати і чи надовго це?

21 лютого, 08:26

Віталій Семченко Віталій Семченко

Причиною став негативний інформаційний фон навколо співпраці з МВФ

Попри невелике зміцнення курсу, з 22 лютого гривня почне дешевшати. Діапазон готівкового курсу долара складе 28-28,5 грн, а євро – 33,65-34,2 грн.

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Про це сайту "Сьогодні" розповів аналітик компанії "Центр біржових технологій" (ЦБТ) Максим Орищак.

Причини такої динаміки:

  • негативний інформаційний фон навколо співпраці з МВФ;
  • великі обсяги покупки валюти з боку НБУ за останній час;
  • ймовірна відмова фінансового регулятора стримувати валютну стабільність шляхом інтервенцій.

"За останній час ми звикли до валютної стабільності і до коливань курсу в рамках одного тижня до 1-1,5%. Якщо з'являвся стрибок цін, то НБУ оперативно виступав з підтримкою без обмеження в обсягах інтервенцій. Однак зараз, не розуміючи перспектив співпраці з МВФ, НБУ може бути більше обережним. Логічно припустити, що без нових кредитів ЗВР знадобляться на виплати за раніше взятими борговими зобов'язаннями, а не на валютну стабілізацію", – зазначив експерт.

При цьому, вважає Орищак, стримувати різку девальвацію найближчим часом буде приплив грошей від аграріїв і відсутність попиту на валюту з боку населення.

Нагадаємо, раніше фінансовий аналітик пояснив, чи загрожує українцям обвал гривні та за якої умови курс долара може різко зрости.

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А про те, що буде з доларом до кінця зими, читайте в матеріалі "Сьогодні".

Всі подробиці в спецтемі Курс долару в Україні

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