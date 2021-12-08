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Гривня зміцнила позиції: що буде з курсом валют 9 грудня

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
8 грудня, 18:10
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Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 9 грудня
Що буде з курсом 9 грудня
Що буде з курсом 9 грудня / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара та євро до гривні на четвер, 9 грудня:

7.128.12Зміна
1 долар США27,33 грн27,21 грн-0,12
1 євро30,72 грн30,76 грн+0,04

Порівняно з курсом НБУ на середу, 8 грудня, долар подешевшав на 12 копійок, а євро зріс на 4 копійки.

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Що буде із курсом валют?

За словами керівника відділу аналітики ДК Forex Club Андрія Шевчишина, валютний ринок "перетравлює" результати переговорів президентів Росії та США.

Тепер усе залежатиме від подальших новин та дій сторін, зокрема щодо нових заяв навколо скупчення російських військ на кордоні з Україною.

Наразі ослаблення гривні стримує і оптимізм на світових фінансових майданчиках, які вже повернулися до рівня кінця листопада, а побоювання через новий штам коронавірусу "Омікрон" значно знизилися.

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На думку експерта, найближчим часом національна валюта залишиться волатильною. у діапазоні 27,2-27,4 гривні за долар.

"Сьогодні" також розповідали, що робити з американською валютою перед новорічними святами, та як на курс вплинули заяви Володимира Зеленського.

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