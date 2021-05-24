Гривня втрималася: Нацбанк оновив курс долар і євро

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Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на вівторок, 25 травня:

24.05 25.05 Зміна 1 долар США 27,46 грн 27,43 грн - 0,03 1 євро 33,48 грн 33,49 грн + 0,01

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Порівняно зі значеннями 24 травня курс долара впав ще на три копійки після зниження на копійку в попередній банківський день. За тиждень – з 18 по 25 травня – гривня зміцнилася проти американської валюти на 13 копійок. Однак аналітики вважають, що курс долара скоро повернеться до зростання.

Курс євро виріс на копійку після падіння на чотири копійки день тому.

Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий у лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

А про те, чому на початку травня курс долара почав падати, дізнавайтеся із сюжету "Сьогодні":

Відео: Сьогодні