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Гривня втрималася: Нацбанк оновив курс долар і євро

24 травня, 16:25

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Національний банк оприлюднив оновлену вартість американської та європейської валюти щодо гривні на 25 травня

/ Фото: Pixabay

Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на вівторок, 25 травня:

24.0525.05Зміна
1 долар США27,46 грн27,43 грн - 0,03
1 євро33,48 грн33,49 грн + 0,01
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Порівняно зі значеннями 24 травня курс долара впав ще на три копійки після зниження на копійку в попередній банківський день. За тиждень – з 18 по 25 травня – гривня зміцнилася проти американської валюти на 13 копійок. Однак аналітики вважають, що курс долара скоро повернеться до зростання.

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Долар і євро подешевшали: курс валют НБУ

Курс євро виріс на копійку після падіння на чотири копійки день тому.

  • Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий у лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
  • За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.
  • Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

А про те, чому на початку травня курс долара почав падати, дізнавайтеся із сюжету "Сьогодні":

Відео: Сьогодні
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