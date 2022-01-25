Гривня втрачає свої позиції: що відбувається з курсом долара 25 січня

Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 25 січня

Нацбанк розрахував новий курс валют / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на вівторок, 25 січня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

1 долар США – 28,37 грн;

1 євро – 32,05 грн;

1 злотий – 7,02 грн;

10 російських рублів – 3,58 грн.

У порівнянні з попереднім банківським днем, долар подорожчав на 6 копійок, євро подешевшав на пʼять копійок. Курс злотого зменшився на 6 копійок, а курс рубля на 12 копійок.

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Що було з курсом валют на міжбанку?

У понеділок, 25 січня, торги американської валюти стартували зі значень 28,29/28,31 грн, а до їх закриття долар подорожчав у купівлі та продажу до 28,58/28,6 грн.

Єдина європейська валюта подорожчала до 32,29/32,31 грн.

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Купувати валюту вже пізно?

Минулого тижня долар дорожчав надто швидкими темпами. Продавці валюти не встигали за змінами. Буквально нещодавно долар дійшов до позначки в 28,54 грн. Востаннє долар коштував так дорого 14 місяців тому, у листопаді 2020 року. Згодом ціна пішла на спад.

Аналітик ДК Forex club Андрій Шевчишин радить все ж таки купувати валюту, але на відкатах, за максимально низьким курсом.

Натомість член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко та аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак рекомендують зараз витратити надлишки гривні на заплановані великі покупки, продукти та промтовари тривалого зберігання. Це виявиться вигіднішим, оскільки інфляція найближчими місяцями помітно прискориться.

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Раніше ми повідомляли, що буде з доларом в разі вторгнення Росії в Україну, а також писали, що Європа запропонувала Україні фінансову допомогу в розмірі 1,2 млрд грн.