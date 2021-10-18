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Гривня знову зміцнилася. Що буде з курсом долара на цьому тижні

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Керівник проекту "Гроші" Сьогодні
18 жовтня, 16:43
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Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара і євро на 19 жовтня
НБУ встановив новий курс валют
НБУ встановив новий курс валют / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на вівторок, 19 жовтня:

18.1019.10зміна
1 долар США26,34 грн 26,34 грн 0
1 євро30,44 грн 30,56 грн +0,12

У порівнянні з курсом, який НБУ встановлював на 17 жовтня, долар ніяк не змінився в ціні, а євро виріс в ціні на 12 копійок.

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Як розповів керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин, широкий спред на відкритті ринку 18 жовтня свідчив про невизначеність в очікуваному русі.

Ймовірно, що після тривалих вихідних накопичилося багато бажаючих купити і продати валюту.

"При перевазі продавців НБУ продовжить скуповувати валюту на ринку, що буде підтримувати гривню від подальшого зміцнення. Водночас нерезиденти продовжують пасивно виходити з українських ОВДП, відтік з початку жовтня склав 1,8 млрд гривень, за останні чотири місяці – 13,7 млрд гривень", – зазначив Андрій Шевчишин.

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Що чекає курс долара в Україні

Керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин найближчим часом очікує зростання волатильності на ринку після тривалих вихідних.

"Курс тяжітиме до середнього 26,35 гривень за долар США. В цілому на поточний тиждень розглядаємо рух в діапазоні 26,2-26,5 гривень за долар США", – вважає експерт.

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" разом з експертами розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом.

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Також ми писали і про те, що, за "Індексом бігмака", долар в Україні "має" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%.

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