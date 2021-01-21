Гривня слабшає: долар та євро в Україні стали ще дорожчими

Національний банк оприлюднив вартість американської та європейської валюти на 22 січня

На п'ятницю, 22 січня, Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні:

21.01 22.01 Зміна 1 долар США 28,20 грн 28,27 грн + 0,07 1 євро 34,15 грн 34,37 грн + 0,22

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Порівняно зі значеннями 21 січня курс долара зріс ще на сім копійок після підвищення на п'ять копійок попереднього банківського дня. А за тиждень – з 15 по 22 січня – гривня ослабла проти до американської валюти на 22 копійки.

Євро при цьому теж повернувся до зростання курсу. Євровалюта стала дорожче відразу на 22 копійки після того, як днем раніше подешевшала на копійку.

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Історичного максимуму офіційного курсу долара – 30,01 грн – було досягнуто в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. 2018 року курс гривні зміцнився на 1,4%, а 2019 року – вже на 14,5%. З початку 2020 року гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%

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