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Гривня з тріском обвалилася? НБУ розрахував новий курс долара на п'ятницю, 3 грудня

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
3 грудня, 08:31
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Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 3 грудня
Що буде з курсом 3 грудня
Що буде з курсом 3 грудня / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на п'ятницю, 3 грудня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

  • 1 долар США – 27,29 грн.;
  • 1 євро – 30,94 грн;
  • 1 злотий – 6,74 грн.;
  • 10 російських рублів – 3,70 грн.

Порівняно з попереднім банківським днем, 2 грудня, курс долара піднявся на 6 копійок, євро – на 10, російський рубль – на 2, а польський злотий – на 7.

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Чому гривня падає?

Незважаючи на те, що цього тижня до держбюджету було залучено 12,74 млрд грн, заява президента Зеленського про нібито підготовку державного перевороту сильно налякала іноземних інвесторів. Про це в ексклюзивному коментарі розповів аналітик Roboforex Андрій Гойлов.

Водночас, за словами експерта, поточну ситуацію у банківському секторі більшість банкірів характеризує як позитивну та називає найкращим результатом з 2018 року.

А ось керівник EXANTE Україна Володимир Позній вважає, що стрибок курсу долара до 28 грн цілком можливий протягом грудня. Він також зазначає, що закріплення долара вище за 27 грн може означати злам глобального тренду гривні.

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"Сьогодні" також розбиралися, які фактори вдарять по курсу долара перед новим роком і писали, чи чекати українцям на подальше підвищення вартості кредитів.

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