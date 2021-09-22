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Гривня продовжила тренд на зміцнення

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Керівник проекту "Гроші"
22 вересня, 08:48
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Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара і євро на 22 вересня
Курс долара залишається стабільним
Курс долара залишається стабільним

Національний банк України (НБУ) на середу, 22 вересня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

  • 1 долар США – 26,71 грн;
  • 1 євро – 31,36 грн;
  • 1 злотий – 6,78 грн;
  • 10 російських рублів – 3,65 грн.

Тренд зміцнення курсу гривні по відношенню до долара триває. Тим часом євро зріс у ціні на 9 копійок. Злотий подешевшав на 2 копійки, а російські рублі подорожчали на 2 копійки.

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У вівторок, 21 вересня, долар на міжбанку подорожчав на 3 копійки, а євро – на 6-7 копійок.

  • Долар до завершення торгів коштував 26,7/26,72 грн (купівля/продаж).
  • Євро до закриття торгів торгувався на рівні 31,32/31,34 грн (купівля/продаж).

Що чекає долар найближчим часом

Як розповів сайту "Сьогодні" президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко, протягом тижня невеликі коливання курсу можливі, в тому числі і зі зміною тренду щодо долара на спадний і знову на висхідний, але це не означає, що настала пора девальвації гривні.

"Наступного тижня гривня може знову зміцнитися, все залежатиме від попиту і пропозиції. Опуститися курсу до 26,5 грн/долар не дозволить регулятор, він тої ж миті викупить надлишки валюти", – прогнозує Олександр Охріменко.

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Що відбувалося з курсом:

  • У липні гривня зміцнювалася до долара сьомий місяць поспіль – з грудня 2020 року, а до євро – четвертий місяць поспіль – з березня 2021-го.
  • Долар за місяць подешевшав з 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), євро – з 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).
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