Гривня продовжує зміцнюватися: що буде з доларом та євро наприкінці тижня

Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 17 листопада

Гривня продовжує зміцнюватися / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на п'ятницю, 19 листопада, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

1 долар США – 26,44 грн;

1 євро – 29,97 грн;

1 злотий – 6,43 грн;

10 російських рублів – 3,61 грн.

Курс долара впав на 7 копійок, а євро знизився на 2 копійки. Водночас злотий впав на 1 копійку, а рубль – на 4.

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Що було з курсом долара та євро на міжбанку?

У четвер, 18 листопада, курси рубля та євро змінювались різноспрямовано. Так, до завершення торгів американська валюта коштувала 26,5/26,52 грн.

Євро також почало рости, відкривши торги зі значеннями 29,9104 / 29,933 грн, о 17 годині показники були наступні – 30,0536 / 30,0736 грн.

Раніше "Сьогодні" розповідали, як курс долара може вдарити по кредитам для українців.

Ми також писали, як економічні проблеми в Сполучених Штатах Америки можуть негативно вплинути на курс долара в усьому світі, зокрема і в Україні.