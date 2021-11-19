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Гривня продовжує зміцнюватися: що буде з доларом та євро наприкінці тижня

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
19 листопада, 08:25
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Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 17 листопада
Гривня продовжує зміцнюватися
Гривня продовжує зміцнюватися / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на п'ятницю, 19 листопада, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

  • 1 долар США – 26,44 грн;
  • 1 євро – 29,97 грн;
  • 1 злотий – 6,43 грн;
  • 10 російських рублів – 3,61 грн.

Курс долара впав на 7 копійок, а євро знизився на 2 копійки. Водночас злотий впав на 1 копійку, а рубль – на 4.

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Що було з курсом долара та євро на міжбанку?

  • У четвер, 18 листопада, курси рубля та євро змінювались різноспрямовано. Так, до завершення торгів американська валюта коштувала 26,5/26,52 грн.
  • Євро також почало рости, відкривши торги зі значеннями 29,9104 / 29,933 грн, о 17 годині показники були наступні – 30,0536 / 30,0736 грн.

Раніше "Сьогодні" розповідали, як курс долара може вдарити по кредитам для українців.

Ми також писали, як економічні проблеми в Сполучених Штатах Америки можуть негативно вплинути на курс долара в усьому світі, зокрема і в Україні.

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Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

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