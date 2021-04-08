Гривня покотилася вниз: долар і євро стали ще дорожчими

Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на п'ятницю, 9 квітня:

08.04 09.04 Зміна 1 долар США 27,89 грн 27,98 грн + 0,11 1 євро 32,14 грн 33,23 грн + 0,09

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Порівняно зі значеннями 8 квітня долар зріс ще на 11 копійок після підвищення на п'ять копійок попереднього банківського дня. "Зелений" впритул наблизився до психологічної позначки в 28 гривень. А за тиждень з 2 по 8 квітня гривня ослабла по відношенню до американської валюти вже на 15 копійок. Експерти вже попередили, що долар зростатиме й надалі.

Курс євро підвищився на дев'ять копійок після різкого стрибка вгору на 24 копійки днем раніше. Євровалюта піднялася ще вище за психологічну позначку в 33 гривні, що її перетинала з 26 березня.

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Історичного максимуму офіційного курсу долара – 30,01 грн – було досягнуто в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. 2018 року курс гривні зміцнився на 1,4%, а 2019 року – вже на 14,5%. 2020 року гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

Нагадаємо, також експерти припускали, що курс гривні може обвалитися восени.

А про те, де можуть підсунути фальшиві гроші і як виявити підробку, дивіться в сюжеті "Сьогодні":

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Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні

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