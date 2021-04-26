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Гривня зміцніла: Нацбанк оновив офіційний курс долара

26 квітня, 16:10

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Національний банк оприлюднив вартість американської та європейської валюти до гривні на 27 квітня

Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на понеділок, 26 квітня:

26.0427.04Зміна
1 долар США27,90 грн27,86 грн - 0,04
1 євро33,67 грн33,65 грн - 0,02
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У порівнянні зі значеннями 26 квітня долар подешевшав ще на чотири копійки після різкого падіння на 16 копійок напередодні. За підсумками тижня – з 20 по 27 квітня – українська валюта зміцнилася по відношенню до американської на 15 копійок. До речі, експерти вже пояснили, якого курсу долара чекати на травневі та Великдень.

В тренді
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Курс євро теж впав – на дві копійки після зниження 14 копійок днем раніше.

Відео: Сьогодні
  • Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
  • За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.
  • Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні

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Джерело: Сьогодні

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