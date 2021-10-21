Гривня не здається. Що буде з доларом найближчим часом

Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара і євро на 22 жовтня

НБУ змінив курс валют / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на п'ятницю 22 жовтня:

21.10 22.10 зміна 1 долар США 26,21 грн 26,2 грн -0,01 1 євро 30,48 грн 30,49 грн +0,01

Гривня знову продовжує тренд на зміцнення. У порівнянні з попереднім банківським днем курс долара став нижче на 1 копійку, а євро, навпаки, подорожчав на 1 копійку.

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Що буде з курсом долара

Аналітик RoboForex Андрій Гойлов розповів "Сьогодні", що очікує до кінця поточного тижня зростання гривні до долара до 26,00. А ось єдина європейська валюта, судячи з усього, впаде до позначки 30,25.

"Епідеміологічна ситуація в Україні як і раніше робить негативний вплив на ділову активність. З цієї причини імпортери практично не виходять на міжбанк для купівлі іноземних валют. Подальша динаміка курсу долара США до гривні залежатиме від дій НБУ", – зазначає експерт.

У середу гривня продовжила зміцнюватися щодо долара США. НБУ вчора був чи не єдиним покупцем іноземних валют на ринку. Регулятор придбав близько 75 млн доларів США. Торгова сесія середи по валютній парі долар/гривня завершилася на рівні 26,21, курс євро ослаб до позначки 30,52.

"Вчора Верховна Рада ухвалила закон про незалежність Нацбанку, що було однією з головних умов МВФ для подальшої співпраці. Завдяки цьому Україна з високою часткою ймовірності отримає 1,4 млрд доларів США за програмою "Stand-by" ще до кінця нинішнього року", – говорить аналітик.

Він вважає, що все це повинно позитивно вплинути на настрої закордонних інвесторів.

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Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" разом з експертами розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом.

Також ми писали і про те, що, за "Індексом бігмака", долар в Україні "має" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%.