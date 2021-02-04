Гривня міцнішає: долар в Україні подешевшав до мінімуму з грудня

На п'ятницю, 5 лютого, Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні:

04.02 05.02 Зміна 1 долар США 28,00 грн 27,89 грн - 0,11 1 євро 33,64 грн 33,45 грн - 0,19

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Порівняно зі значеннями 4 лютого долар подешевшав ще на 11 копійок після падіння курсу на шість копійок попереднього банківського дня. Офіційний курс долара пробив вниз психологічну позначку в 28 гривень вперше з 14 січня. А загалом долар подешевшав до мінімуму з 21 грудня 2021 року.

За тиждень – з 29 січня по 5 лютого – гривня зміцніла проти американської валюти вже на 30 копійок.

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Курс євро теж продовжив рух вниз. Євровалюта подешевшала на 19 копійок після зниження курсу на 15 копійок днем раніше. Євро опустився ще нижче позначки в 34 гривні. Так дешево євро не коштував з кінця листопада 2020 року.

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Історичного максимуму офіційного курсу долара – 30,01 грн – було досягнуто в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. 2018 року курс гривні зміцнився на 1,4%, а 2019 року – вже на 14,5%. З початку 2020 року гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

До слова, українські 200 гривень можуть стати найкращою купюрою в світі:

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