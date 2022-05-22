Гречка тепер на вагу золота! Що найбільше подорожчало з початку війни

Розповідаємо, як зросли ціни на соціально значущі продукти в Україні

Найбільше українці здивовані вартістю гречки / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

З початку війни на території України її громадяни на собі відчули, що таке дефіцит продуктів та стрімке зростання цін на них. Особливо здивувала їх вартість гречки на полицях супермаркетів.

"Сьогодні" розповість вам, як зросли в ціні соціально значущі продукти харчування.

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Так, за даними Мінфіну, якщо у січні 2022 року вартість гречки була 50,20 грн за кг, то станом на 21 травня її середня ціна складає 70,52 грн.

Серед інших продуктів:

борошно. Його вартість у січні 2022 року була 22,11 грн, тепер — 24,15 грн;

молоко: 31,36 грн у січні та 32,90 грн у травні;

цукор: 25,78 грн і 26,92 грн відповідно;

свинина грудинка: 108,89 грн і 117,45 грн;

цибуля: 23,19 грн і 33,33 грн;

морква: 14 грн і 21,33 грн;

банани: 29,52 грн і 46,57 грн.

Поряд з цим здешевшали:

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яйця курячі: 41,03 грн у січні за 10 шт. і 28,71 грн у травні;

хліб пшеничний: 25,20 грн і 22,70 грн відповідно;

олія: 57,45 грн і 57 грн.

Дефіцит овочів в Україні

В Україні цього року прогнозують дефіцит деяких овочів. В основному, стосується це культур, які у промислових масштабах вирощують на півдні країни.

А оскільки росіяни окупували четверту частину територій України, де вирощувався солодкий перець (а це 25% на території Херсонської області), найбільшого дефіциту варто очікувати саме цього овоча. При цьому основну частину солодкого перцю на продаж (93%) вирощували саме в індивідуальних господарствах.

Саме через окупацію українці фактично втратили ринки збуту та свій єдиний дохід, а Україна загалом — більшу частину врожаю теплолюбних овочів.

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Нагадаємо, споживча інфляція в Україні в річному вимірі прискорилася до 16,4%, з початку цього року ціни зросли на 10,9%, а якщо порівнювати з місяцем березнем, то на 3,1%.

"Сьогодні" розібралися з експертами, які ще товари в Україні будуть у дефіциті, поки триватиме війна.