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Де з вигодою обміняти долар: курс у ПриватБанку, Ощадбанку, Monobank і ПУМБ

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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5 травня, 16:57
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Розповідаємо, який курс долара встановили українські банки на четвер, 5 травня
Курс долара в банках 5 травня
Курс долара в банках 5 травня / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Українські банки оновили курс валют на 5 травня. Продавати готівкові долари можна, хоча і певний період з початку воєнного стану це було заборонено.

"Сьогодні", на основі інформації зі спеціалізованого сайту "Мінфін" розповідає, скільки коштує долар у банках 5 травня.

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Де вигідно купити долар

Отже, курс долара у четвер у банках такий:

  • ПриватБанк – 30,50/32,18 грн (купівля/продаж);
  • Monobank – 29,50/30,50 грн (картковий курс);
  • Альфа-Банк – 32,00/32,17 грн;
  • Райффайзен Банк – 32,00/32,17 грн;
  • Ощадбанк – 31,40/32,18 грн;
  • ПУМБ – 31,80/32,18 грн.

При цьому середній курс у банках України на 5 травня такий: 31,80/32,18 грн (купівля/продаж).

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Що відбувається на чорному ринку

"Сьогодні" розповідали, що станом на 19:00 4 травня середній курс продажу долара на чорному ринку становив 33,42 грн/дол, а курс купівлі – 33,09 грн/дол.

Мінімальний курс продажу коливається близько 33,20 грн/дол, а найвищий курс серед пропозицій – 33,80 грн/дол.

Що було б, якби курс долара не був зафіксований

Нагадаємо, що Національний банк України з початку воєнного стану заморозив офіційний курс долара в Україні, і зараз він становить 29,25 грн/дол.

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Якби курс долара не був зафіксований, то зараз ми б побачили, як мільярди доларів вивозились би саме через міжбанківський валютний ринок. І ми зараз бачили б курс не 34 грн за долар, а 90 чи 100 грн.

Просто зараз з великого бізнесу ніхто не може вивести капітали з України. Це спрацьовує на те, що валютний потенціал, так би мовити, нікуди не випаровується і зберігається всередині країни.

Про це "Сьогодні" розповів економіст, фінансовий аналітик Олексій Кущ. Про те, яким буде долар після війни, чи витіснить він євро та інші питання читайте у нашому інтерв'ю з економістом.

Раніше ми також розповідали, чому індекс долара бʼє всі рекорди, а також писали, що євро впав нижче психологічної позначки.

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