Де краще здати і купити долари: курс у ПриватБанку, Monobank та інших

Після того, як Нацбанк розрахував новий офіційний курс гривні і ще на кілька копійок опустив долар, який і так впав до мінімуму за два місяці, державні та комерційні банки України оголосили "розцінки" на іноземну валюту. Сайт "Сьогодні" порівняв курси, які встановили вранці 13 травня столичні філії головних банків країни.

Де дорожче здати долар:

У касах (грн) На карту (грн) ПУМБ 27,55 27,60 Monobank (Універсал Банк) 27,50 27,55 Укргазбанк 27,50 27,52 Ощадбанк 27,50 27,50 ПриватБанк 27,40 27,45

Де дешевше купити долар:

У касах (грн) На карту (грн) Укргазбанк 27,70 27,68 ПУМБ 27,75 27,77 Monobank (Універсал Банк) 27,80 27,77 ПриватБанк 27,80 27,78 Ощадбанк 27,80 27,80

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Експерти вже розповіли, чого чекати від курсу долара найближчим часом. А чому американська валюта подешевшала, дізнавайтеся з нашого сюжету:

Відео: Сьогодні

Нагадаємо, сайт "Сьогодні" радить обмінювати валюту саме в банках. Обмінники досі залишаються менш безпечними – як мінімум тому, що можуть виявитися підробленими. Наприклад, недавно шахраї за допомогою фіктивного обмінника вкрали у клієнта 68 тисяч доларів. Крім того, можна отримати фальшиві купюри – як долари, так і гривні.

Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні