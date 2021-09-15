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"Це така подяка?": ПриватБанк анулював колишній співробітниці одну з послуг

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
15 вересня, 09:30
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Як пояснили їй в банку, рішення було ухвалено на основі декількох факторів
У Приватбанку пояснили, чому клієнтка не може користуватися сервісом
У Приватбанку пояснили, чому клієнтка не може користуватися сервісом

Державний ПриватБанк анулював один з сервісів для своєї колишньої співробітниці.

Як написала клієнтка банку на сайті "Мінфін", у неї ніколи не було заборгованості перед ПриватБанком і чому сервіс анулювали – не розуміє.

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"Ви можете пояснити, чому банк анулює сервіс "Оплата частинами" звільненим із банку працівникам? Це при тому, що ніколи не було заборгованості і в минулому успішно закрито понад десять угод! Чому відразу після звільнення послуга перетворюється на 0 кредитного ліміту?", – написала дівчина.

За її словами, вона вже зверталася в банк, однак їй назвати причину ануляції сервісу не назвали.

"Це така подяка колишнім працівникам? Ставлення банку до працівників і так сумнівне, а до колишніх взагалі ніяке?!", – обурилася клієнтка.

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Що кажуть в ПриватБанку

"Рішення про збільшення чи зменшення ліміту банк приймає, аналізуючи велику кількість факторів, саме тому виділяти один із них було б некоректно, так як кожен має свою вагу і впливає на кінцеве рішення", – написали дівчині під її коментарем.

ПриватБанк не здає лідируючі позиції

Як вже писали "Сьогодні", в Україні почастішали випадки злому фінансового додатки "Приват24" – дедалі більше жертв повідомляють про шахраїв. Серед найпоширеніших варіантів – фішинг і дзвінки.

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