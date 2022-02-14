Доларові гойдалки продовжуються: вартість валюти рекордно зросте

Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 15 лютого

Яким буде курс валют 15 лютого? / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара та євро до гривні на вівторок, 15 лютого:

14.02 15.02 Зміна 1 долар США 28,03 грн 28,53 грн +0,50 1 євро 31,97 грн 32,32 грн +0,35

Порівняно з курсом НБУ на понеділок, 14 лютого, курс долара зріс на 50 копійок, а євро – на 35 копійок.

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Купувати чи продавати валюту?

Президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко, керівник відділу аналітики ДК Forex club Андрій Шевчишин та аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак заявляють, що час для покупки валюти зараз невдалий.

Андрій Шевчишин радить використовувати відкати курсу для покупок валюти з метою тривалого інвестування – рік і більше.

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Максим Орищак пояснив, що заробити на валютних спекуляціях можна, але потрібно уважно відстежувати тональність новин, а не фактичні події.

"Якщо в інформаційному полі з'являється все більше очікувань погіршення політичних відносин України з іншими країнами – це правильний час для покупки доларів та євро", – каже експерт.

Раніше ми розповідали про причини девальвації гривні, а також писали, що буде з інфляцією в Україні в 2022 році.