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Долар впав на річне "дно" – курс валют НБУ

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська редактор розділу Гроші
16 серпня, 08:19
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Національний банк розрахував оновлену вартість української валюти до долара і євро на 16 серпня
Долар і євро падають
Долар і євро падають / Фото: уніан, REUTERS

Національний банк України (НБУ) на понеділок, 16 серпня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

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1 долар США – 26,69 грн;
1 євро – 31,40 грн;
1 злотий – 6,86 грн;
10 російських рублів – 3,64 грн.

У порівнянні зі вчорашніми значеннями долар подешевшав на вісім копійок. У попередній банківський день "зелений" подешевшав на три копійки. Це мінімум з 1 липня 2020 року, тобто більш ніж за рік. За тиждень – з 6 по 13 серпня – гривня зміцніла по відношенню до американської валюти вже на 14 копійок. Сайт "Сьогодні" вже розібрався, чому долар дешевшає і чого чекати до 30-річчя Незалежності.

Курс євро знизився на дві копійки після зростання на копійку вдень раніше. В цілому європейська валюта теж знаходиться на мінімальних значеннях з середини літа 2020 року.

Вартість 10 російських рублів практично не змінилася. А польський злотий зріс на копійку.

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Офіційний курс долара розраховується, виходячи з показників на міжбанківському валютному ринку, але з деяким відставанням. У п'ятницю, 13 серпня, вартість валюти на міжбанку знизилася:

  • Долар подешевшав на дев'ять копійок в покупці і продажу. Американська валюта до завершення торгів коштувала 26,65/26,67 грн (купівля/ продаж).
  • Євровалюта впала в ціні на копійку в покупці і в продажу. До закриття євро торгувався на рівні 31,35/31,37 грн (купівля/ продаж).

Сьогоднішні торги ще не почалися.

Прогнози курсу долара

У консенсус-прогнозі, який підготували в Мінекономіки, йдеться про очікування середнього курсу за підсумками 2021 року на рівні 27,9 грн/дол. і курсі станом на кінець року 28,2 грн/дол. А в бюджетній декларації на три роки, яку вперше в історії схвалила Рада, йдеться про те, що курс долара до 2024 року не перевищить 30 гривень:

У держбюджеті-+2021 розрахунки зроблені, виходячи з середнього курсу 29,1 гривні за долар. При цьому і в Мінфіні, і в НБУ неодноразово запевняли: "бюджетний" курс – НЕ прогноз, його слід сприймати виключно як технічний показник.

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МВФ у прогнозі економіки України навів такий курс долара до гривні:

  • 2021 рік – 27,98 грн;
  • 2022 рік – 27,61 грн;
  • 2023 рік – 27,59 грн.

Аналітики Bank of America вважають, що середньорічний курс в 2021 році складе 27 грн/дол. А ось аналітики S&P Global Ratings не такі оптимістичні, їх прогноз – 29,5 грн на кінець 2021 року.

  • Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
  • За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.
  • Згідно з "Індексом БігМака", долар в Україні "повинен" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%.

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