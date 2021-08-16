Долар впав на річне "дно" – курс валют НБУ

Національний банк розрахував оновлену вартість української валюти до долара і євро на 16 серпня

Долар і євро падають / Фото: уніан, REUTERS

Національний банк України (НБУ) на понеділок, 16 серпня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

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1 долар США – 26,69 грн;

1 євро – 31,40 грн;

1 злотий – 6,86 грн;

10 російських рублів – 3,64 грн.

У порівнянні зі вчорашніми значеннями долар подешевшав на вісім копійок. У попередній банківський день "зелений" подешевшав на три копійки. Це мінімум з 1 липня 2020 року, тобто більш ніж за рік. За тиждень – з 6 по 13 серпня – гривня зміцніла по відношенню до американської валюти вже на 14 копійок. Сайт "Сьогодні" вже розібрався, чому долар дешевшає і чого чекати до 30-річчя Незалежності.

Курс євро знизився на дві копійки після зростання на копійку вдень раніше. В цілому європейська валюта теж знаходиться на мінімальних значеннях з середини літа 2020 року.

Вартість 10 російських рублів практично не змінилася. А польський злотий зріс на копійку.

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Офіційний курс долара розраховується, виходячи з показників на міжбанківському валютному ринку, але з деяким відставанням. У п'ятницю, 13 серпня, вартість валюти на міжбанку знизилася:

Долар подешевшав на дев'ять копійок в покупці і продажу. Американська валюта до завершення торгів коштувала 26,65/26,67 грн (купівля/ продаж).

Євровалюта впала в ціні на копійку в покупці і в продажу. До закриття євро торгувався на рівні 31,35/31,37 грн (купівля/ продаж).

Сьогоднішні торги ще не почалися.

Прогнози курсу долара

У консенсус-прогнозі, який підготували в Мінекономіки, йдеться про очікування середнього курсу за підсумками 2021 року на рівні 27,9 грн/дол. і курсі станом на кінець року 28,2 грн/дол. А в бюджетній декларації на три роки, яку вперше в історії схвалила Рада, йдеться про те, що курс долара до 2024 року не перевищить 30 гривень:

У держбюджеті-+2021 розрахунки зроблені, виходячи з середнього курсу 29,1 гривні за долар. При цьому і в Мінфіні, і в НБУ неодноразово запевняли: "бюджетний" курс – НЕ прогноз, його слід сприймати виключно як технічний показник.

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МВФ у прогнозі економіки України навів такий курс долара до гривні:

2021 рік – 27,98 грн;

2022 рік – 27,61 грн;

2023 рік – 27,59 грн.

Аналітики Bank of America вважають, що середньорічний курс в 2021 році складе 27 грн/дол. А ось аналітики S&P Global Ratings не такі оптимістичні, їх прогноз – 29,5 грн на кінець 2021 року.