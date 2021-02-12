Долар застиг після зростання, а євро знову дешевшає: офіційний курс валют

На понеділок, 15 лютого, Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні:
|12.02
|15.02
|зміна
|1 долар США
|27,84 грн
|27,84 грн
|+ 0,07
|1 євро
|33,81 грн
|33,68 грн
|- 0,13
У порівнянні зі значеннями 12 лютого долар практично не змінився в ціні після зростання на курсу на сім копійок в попередній банківський день. А за підсумками тижня з 8 по 15 лютого гривня ослабла проти американської валюти на сім копійок.
Курс євро при цьому перейшов до падіння – на міжбанк повернулися продавці валюти. Офіційний курс в підсумку знизився на 13 копійок після зростання на 14 копійок на вдень раніше.
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- Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
- За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. З початку 2020 року гривня впала до долара на 20%.
- Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.
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А про те, чому ціни в Україні зросли, незважаючи на лютневе падіння курсу долара, дізнавайтеся з сюжету "Сегодня":
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