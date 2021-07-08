Долар "застряг", євро продовжив дорожчати: офіційний курс

Національний банк оприлюднив оновлену вартість американської та європейської валюти до гривні на 9 липня

Долар практично завмер / Фото: Getty Images, AFP

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на п'ятницю, 9 липня:

08.07 09.07 Зміна 1 долар США 27,30 грн 27,29 грн - 0,01 1 євро 32,29 грн 32,32 грн + 0,02

У порівнянні зі значеннями 8 липня курс долара знизився на копійку. У попередній банківський день "зелений" подорожчав на п'ять копійок. Проте, за тиждень – з 2 по 8 липня – гривня зміцнилася проти американської валюти на дев'ять копійок. Експерти попередили: українська валюта опинилася під загрозою і долар може помітно подорожчати.

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Курс євро зберіг невелике зростання. Євровалюта подорожчала на дві копійки після підвищення на три копійки днем раніше.

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Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом БігМака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

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Нагадаємо, Кабмін в бюджетній декларації розрахував, що курс долара в Україні не перевищить 30 гривень до кінця 2024 року:

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