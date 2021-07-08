Долар "застряг", євро продовжив дорожчати: офіційний курс

Долар практично завмер / Фото: Getty Images, AFP
Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на п'ятницю, 9 липня:
|08.07
|09.07
|Зміна
|1 долар США
|27,30 грн
|27,29 грн
|- 0,01
|1 євро
|32,29 грн
|32,32 грн
|+ 0,02
У порівнянні зі значеннями 8 липня курс долара знизився на копійку. У попередній банківський день "зелений" подорожчав на п'ять копійок. Проте, за тиждень – з 2 по 8 липня – гривня зміцнилася проти американської валюти на дев'ять копійок. Експерти попередили: українська валюта опинилася під загрозою і долар може помітно подорожчати.
Курс євро зберіг невелике зростання. Євровалюта подорожчала на дві копійки після підвищення на три копійки днем раніше.
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- Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
- За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.
- Згідно з "Індексом БігМака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.
Нагадаємо, Кабмін в бюджетній декларації розрахував, що курс долара в Україні не перевищить 30 гривень до кінця 2024 року:
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