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Долар "застряг", євро продовжив дорожчати: офіційний курс

8 липня 2021 16:17

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Національний банк оприлюднив оновлену вартість американської та європейської валюти до гривні на 9 липня

Долар практично завмер

Долар практично завмер / Фото: Getty Images, AFP

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на п'ятницю, 9 липня:

08.0709.07Зміна
1 долар США27,30 грн27,29 грн - 0,01
1 євро32,29 грн32,32 грн + 0,02

У порівнянні зі значеннями 8 липня курс долара знизився на копійку. У попередній банківський день "зелений" подорожчав на п'ять копійок. Проте, за тиждень – з 2 по 8 липня – гривня зміцнилася проти американської валюти на дев'ять копійок. Експерти попередили: українська валюта опинилася під загрозою і долар може помітно подорожчати.

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Курс євро зберіг невелике зростання. Євровалюта подорожчала на дві копійки після підвищення на три копійки днем раніше.

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  • Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
  • За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.
  • Згідно з "Індексом БігМака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.
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Нагадаємо, Кабмін в бюджетній декларації розрахував, що курс долара в Україні не перевищить 30 гривень до кінця 2024 року:

Також сайт "Сьогодні" разом з банкірами розібрався, як не стати жертвою шахраїв і вберегти кошти на карті.

Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні

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