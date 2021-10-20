Долар застопорився? Що буде з курсом найближчим часом

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на четвер 21 жовтня:
|20.10
|21.10
|зміна
|1 долар США
|26,27 грн
|26,21 грн
|-0,06
|1 євро
|30,61 грн
|30,48 грн
|-0,13
У порівнянні з курсом, який НБУ встановлював на 20 жовтня, долар подешевшав на 6 копійок, а євро – на 13 копійок.
Що буде з курсом долара
Як вважає Андрій Шевчишин, керівник відділу аналітики ГК Forex Club, найближчим часом курс залишиться в межах 26,2-26,35 гривень за долар США.
Далі по темі
"Пропозиція валюти на початку тижня була досить високою, і єдиним сильним покупцем на ринку виступав НБУ. Імпортери слабкі і не проявляють активності на тлі входження країни в "червону зону" і посилення епідеміологічних обмежень", – зазначає експерт.
Крім цього, експортери заводили валюту під податкові виплати до 20 жовтня і після цієї дати можуть зробити паузу. Нерезиденти ж продовжують планомірно виходити з ОВДП, скорочуючи свій портфель.
Напередодні рішення НБУ щодо облікової ставки 21 жовтня учасники ринку будуть в очікуванні. Для регулятора рішення складним роблять такі чинники:
- інфляція;
- можливий локдаун;
- політичні аспекти;
- необхідність стимулювання економіки.
Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" разом з експертами розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом.
Також ми писали і про те, що, згідно з "Індексьм БігМака", долар в Україні "повинен" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%.