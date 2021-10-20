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Долар застопорився? Що буде з курсом найближчим часом

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Керівник проекту "Гроші" Сьогодні
20 жовтня, 17:14
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Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара і євро на 21 жовтня
Нацбанк встановив новий курс валют
Нацбанк встановив новий курс валют / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на четвер 21 жовтня:

20.1021.10зміна
1 долар США26,27 грн 26,21 грн -0,06
1 євро30,61 грн 30,48 грн -0,13

У порівнянні з курсом, який НБУ встановлював на 20 жовтня, долар подешевшав на 6 копійок, а євро – на 13 копійок.

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Що буде з курсом долара

Як вважає Андрій Шевчишин, керівник відділу аналітики ГК Forex Club, найближчим часом курс залишиться в межах 26,2-26,35 гривень за долар США.

"Пропозиція валюти на початку тижня була досить високою, і єдиним сильним покупцем на ринку виступав НБУ. Імпортери слабкі і не проявляють активності на тлі входження країни в "червону зону" і посилення епідеміологічних обмежень", – зазначає експерт.

Крім цього, експортери заводили валюту під податкові виплати до 20 жовтня і після цієї дати можуть зробити паузу. Нерезиденти ж продовжують планомірно виходити з ОВДП, скорочуючи свій портфель.

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Напередодні рішення НБУ щодо облікової ставки 21 жовтня учасники ринку будуть в очікуванні. Для регулятора рішення складним роблять такі чинники:

  • інфляція;
  • можливий локдаун;
  • політичні аспекти;
  • необхідність стимулювання економіки.

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" разом з експертами розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом.

Також ми писали і про те, що, згідно з "Індексьм БігМака", долар в Україні "повинен" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%.

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