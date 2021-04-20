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Долар завмер після стрибка вгору, євро продовжив сходження: курс НБУ

20 квітня, 16:18

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Національний банк оприлюднив вартість американської та європейської валюти до гривні на 21 квітня

Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на середу, 21 квітня:

20.0421.04Зміна
1 долар США28,01 грн28,01 грн 0,00
1 євро33,71 грн33,74 грн + 0,03
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У порівнянні зі значеннями 20 квітня долар не змінився в ціні після того, як в попередній банківський день пробив позначку в 28 гривень. А за підсумками останнього тижня – з 14 по 21 квітня – гривня зміцніла на копійку проти до американської валюти.

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Курс євро продовжив зростати. Євровалюта стала дорожчою ще на три копійки після зростання відразу на 18 копійок на вдень раніше.

  • Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
  • За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.
  • Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.
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А про те, як уберегти накопичені гроші від інфляції та девальвації, дізнавайтеся в сюжеті "Сьогодні":

Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні

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Джерело: Сьогодні

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